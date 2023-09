Loạt chi tiết ẩn trong "I'm Groot" mùa 2: Captain America trở lại, Groot là một vị thần?

HHT - Mùa 2 của series "I’m Groot" đã chính thức ra mắt trên nền tảng xem phim Disney+. Bên cạnh những tình tiết hài hước, vui nhộn, "I'm Groot "còn ẩn chứa nhiều "trứng phục sinh" - những chi tiết ẩn mà không phải ai cũng nhận ra.

Groot tập làm... bố

Trong tập đầu tiên của mùa 2, khán giả được giới thiệu về hành tinh Terma, đây là vùng đất mà gấu mèo Rocket từng nhắc đến trong Guardians of the Galaxy Vol. 2. Tại đây, Groot đã bắt gặp được một chú chim non mới nở, để rồi bất đắc dĩ phải trở thành người chăm nom cho chú chim đó.

Tên của tập phim lần này là “Are you my groot?”, đây là một tiêu đề quen thuộc từ các câu chuyện ngắn của thiếu nhi, với tên gốc là “Are you my mother?” (Bạn có phải là mẹ của tôi không?). Xuyên suốt tập phim, Groot phải ra sức chăm sóc, che chở cho chú chim non kia như một "người bố" thật sự.

Cuộc chiến giữa người Skrull và người Kree

Tập 2 của series mở ra với phân cảnh Groot đang chơi một game đối kháng với hai nhân vật chính là một người Skrull và một người Kree. Trước đó, sự hiềm khích giữa hai chủng tộc ngoài Trái Đất này đã từng được Yon-Rogg (Jude Law) đề cập trong bộ phim Captain Marvel (2019).

Một số nhân vật khác cũng được xuất hiện trong trò chơi của Groot bao gồm Vịt Howard và Valkyrie. Vịt Howard lần đầu xuất hiện trong MCU từ bộ phim Guardians of the Galaxy Vol. 1, từ đó đến nay, nhân vật này luôn là cameo quen thuộc trong nhiều tác phẩm của Marvel.

Màn cameo của Gấu mèo Rocket

Sau hành trình đầy gian nan trong Guardians of the Galaxy Vol. 3, gấu mèo Rocket đã nhận được thêm nhiều sự yêu mến từ khán giả đại chúng nói chung và cộng đồng người hâm mộ Marvel nói riêng. Vì vậy, không khó hiểu khi khán giả rất hào hứng với màn cameo (khách mời) của Rocket trong series lần này.

Cụ thể, trong tập 3 của phim, dù không xuất hiện trực tiếp, khán giả vẫn dễ dàng nhận ra giọng nói quen thuộc của nam diễn viên Bradley Cooper (người lồng tiếng cho gấu mèo Rocket) khi bị Groot hất ly cacao nóng vào người.

Phần credits của tập 3 cũng xác nhận rằng nam diễn viên Bradley Cooper đã tham gia chỉ để lồng tiếng một câu thoại nhỏ trong series.

Captain America trở lại?

Đây dường như là câu hỏi mà rất nhiều khán giả của Marvel đã đặt ra sau khi xem qua trailer của I'm Groot mùa 2. Cụ thể, trong một phân cảnh khi Groot chơi đùa với một hình nộm, nhiều khán giả đã đặt nghi vấn về danh tính thật sự của hình nộm này. Một số khẳng định rằng đây chính là Captain America do Chris Evans thủ vai, và đây là tình tiết báo hiệu sự trở lại của Captain America trong tương lai.

Tuy nhiên, khi tập 4 của mùa 2 lên sóng, danh tính thật của hình nộm này đã được làm sáng tỏ. Theo nhiều khán giả, đây không phải là hình nộm của Captain America, mà là một món đồ chơi lấy cảm hứng từ các phi công của hành tinh Nova. Đặc biệt, khi kết thúc tập 4, Groot còn bị các thanh tra của Nova Corp điều tra sau khi cậu phá huỷ một tàu chở kem ngoài vũ trụ.

Groot là một vị thần?

Ngoài sự xuất hiện qua giọng nói của Rocket ở tập 3, mùa 2 của I'm Groot còn đem đến một sự bất ngờ khi mang nhân vật The Watcher xuất hiện trong tập 5. The Watcher thuộc một chủng tộc ngoài Trái Đất, đứng trung lập giữa mọi cuộc chiến và quan sát sự phát triển cũng như suy tàn của các sinh vật trong vũ trụ. Đây là nhân vật trung tâm của series What If...? từng lên sóng Disney+ vào năm 2021.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được các Watchers. Chỉ khi các Watchers muốn người đó thấy, hoặc những nhân vật có sức mạnh mang cấp vũ trụ, điển hình như Ultron. Cụ thể, Ultron trong What If...? hấp thụ được sức mạnh của cả 6 viên đá vô cực, để rồi nhìn thấy được The Watcher và đấu tay đôi với ông.

Vì không phải ai cũng có thể thấy được các Watchers, nên The Watcher trong series I'm Groot đã rất bất ngờ khi trong một vài khoảnh khắc, Groot dường như nhìn thấy và tương tác với cả ông.

Chi tiết này khiến cho giả thuyết về việc Groot là một vị thần càng thêm có khả năng. Trước đó, nhiều khán giả từng đặt nghi vấn về ngoại hình to lớn bất thường của Groot trong Guardians of the Galaxy Vol. 3, dù anh chàng vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên.

Một giả thuyết được đưa ra đã giải thích rằng Groot ít nhiều chịu sự ảnh hưởng từ sức mạnh của các vị thần, cụ thể là các thần từ Asgard. Quay lại Avengers: Infinity War, khi chế tạo Stormbreaker cho Thor, Groot đã tự hy sinh cánh tay của cậu để làm cán búa. Điều này có thể đã khiến Groot hấp thụ một nguồn năng lượng từ Stormbreaker, khiến cậu có sức mạnh tiềm ẩn như một vị thần.