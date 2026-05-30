Loạt chi tiết khiến fan tin chắc Taylor Swift sẽ xuất hiện trong Toy Story 5

HHTO - Cộng đồng Swifties và người hâm mộ Disney đang xôn xao trước hàng loạt chi tiết “bất thường”, làm dấy lên nghi vấn về khả năng nữ ca sĩ Taylor Swift sẽ tham gia vào "Toy Story 5" - bộ phim hoạt hình của Pixar và Disney dự kiến ra rạp ngày 19/6 tới.

Tin đồn bắt đầu nổi lên khi hàng loạt biển quảng cáo cho phim hoạt hình Toy Story 5 bất ngờ xuất hiện tại Chicago, London và nhiều thành phố lớn trên thế giới. Nổi bật ngay giữa biển quảng cáo là hai chữ “TS” cùng 13 đám mây bao quanh thiết kế. Trong khi “TS” được cho là viết tắt của Taylor Swift, thì con số 13 vốn từ lâu đã được xem là con số biểu tượng và may mắn gắn liền với nữ ca sĩ.

Một biển quảng cáo với 13 đám mây và chữ TS nổi bật ở trung tâm.

Đáng chú ý hơn, hình ảnh những đám mây trên biển quảng cáo còn được cho là có sự tương đồng với giao diện đồng hồ đếm ngược bí ẩn từng xuất hiện trên trang web TaylorSwift.com trước đó. Dù chỉ tồn tại khoảng 10 phút trước khi bị gỡ bỏ, chi tiết này vẫn kịp tạo ra làn sóng suy đoán mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Giao diện đếm ngược trên trang chủ TaylorSwift.com﻿.

Cùng thời điểm đó, ảnh bìa album 1989 (Taylor's Version) của Taylor Swift trên Apple Music và YouTube Music bất ngờ được cập nhật, thay thế hình ảnh những chú mòng biển vốn có bằng hình ảnh đám mây. Chi tiết này ngay lập tức khiến fan chú ý, bởi 1989 là album phòng thu thứ 5 của Taylor Swift, tương ứng với ký hiệu TS5, trùng khớp với Toy Story 5 cũng là phần thứ 5 trong thương hiệu phim.

Bìa album 1989 với hình ảnh đám mây được cập nhật trên Apple Music.

Ngày khởi chiếu 19/6 của bộ phim cũng được chỉ ra là dịp đánh dấu tròn 20 năm đĩa đơn đầu tay Tim McGraw của Taylor Swift ra mắt vào năm 2006. Ngoài ra, hình ảnh một nhân vật ngựa đồ chơi màu hồng mới trong phim vừa được hé lộ cũng làm bùng lên giả thuyết rằng Taylor Swift có thể đảm nhận vai lồng tiếng cho nhân vật này.

Taylor Swift được đồn đoán sẽ đảm nhận vai lồng tiếng cho nhân vật này.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Disney và Pixar vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào. Các đạo diễn của Pixar thậm chí từng phủ nhận sự xuất hiện của ca khúc Taylor Swift trong đoạn kết phim.