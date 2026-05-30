hate that i made you love me: Ariana Grande đã thật sự chữa lành và tái sinh

HHTO - Sau thời gian tập trung cho các dự án phim ảnh, Ariana Grande chính thức trở lại đường đua âm nhạc với "hate that i made you love me". Ca khúc được người hâm mộ đánh giá cao về mặt cảm xúc, đồng thời mở ra hành trình đáng mong chờ cho "petal" - album phòng thu thứ 8 của nữ nghệ sĩ.

Ariana Grande đã chính thức phát hành bài hát hate that i made you love me, đĩa đơn đầu tiên của album phòng thu thứ 8 - petal. Sự trở lại của nữ ca sĩ nhanh chóng khiến người hâm mộ phấn khích, đặc biệt sau khoảng thời gian cô tập trung toàn bộ sức lực vào dự án điện ảnh Wicked: For Good.

Lyric video chính thức của ca khúc hate that i made you love me.

hate that i made you love me là một bản Dream Pop mang hơi hướng Alternative, có phần nhạc nền là giai điệu guitar chậm rãi, từ tốn. Thay vì mang đến những nốt cao nội lực như những bản hit trước đó, bài hát lại có phần nhẹ nhàng và trầm lắng hơn. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích với quãng trầm của Ariana Grande và nhận xét rằng giọng hát của nữ nghệ sĩ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

hate that i made you love me có phần giai điệu nhẹ nhàng và trầm lắng.

hate that i made you love me là lời tự sự của một người phụ nữ đã quá mệt mỏi khi liên tục bị người khác lý tưởng hóa, đồng thời phải gánh lấy những cảm xúc mà họ dành cho mình. Ca khúc như lời giãi bày về áp lực của việc phải trở thành “hình mẫu” trong mắt người khác, dù bản thân chưa từng mong muốn điều đó.

Câu hát “I will find my way from you like flowers from a tomb” (tạm dịch: Em sẽ tìm được lối thoát khỏi anh như những đóa hoa mọc lên từ nấm mồ) gợi nên niềm tin rằng cô gái ấy rồi sẽ thoát ra khỏi những mối quan hệ đã không còn sức sống, để một lần nữa tìm thấy sự chữa lành và tái sinh cho chính mình.

Màn tái xuất lần này tiếp tục cho thấy tư duy chiến lược rõ nét của Ariana Grande khi cô trực tiếp tham gia viết lời và sản xuất cùng hai cộng sự lâu năm Max Martin và Ilya Salmanzadeh. Sau hơn một thập kỷ đồng hành kể từ bản hit Problem (2014), sự ăn ý giữa bộ ba đã tạo nên một màu sắc âm thanh tối giản nhưng giàu chiều sâu, tách biệt khỏi những công thức Pop đại trà đang bão hòa trên thị trường. Ariana cũng không giấu được sự yêu thích dành cho dự án khi gọi đây là “một trong những ca khúc tôi yêu thích nhất từng viết ra”.

Với màu sắc Dream Pop nhẹ nhàng cùng phần ca từ giàu tính chiêm nghiệm, hate that i made you love me cho thấy một Ariana Grande trưởng thành hơn trong cả âm nhạc lẫn cách kể chuyện, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng cho album petal sắp ra mắt.