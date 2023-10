Loạt khoảnh khắc đẹp siêu thực của Jang Won Young IVE trong concert mở màn world tour

HHT - IVE đã thành công tổ chức đêm diễn đầu tiên thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Show What I Have", thu hút hàng chục nghìn khán giả với nhiều phần trình diễn đặc sắc. Visual của Jang Won Young trong đêm concert đầu tiên cùng nhóm với đã trở thành đề tài gây bão cõi mạng.

IVE đã mang đến 23 phần trình diễn đặc sắc thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn trong concert tại Seoul. Ngoài các màn biểu diễn thú vị, visual của IVE cũng là thứ được nhiều cư dân mạng nói đến nhiều sau concert.

Là thành viên có độ nhận diện cao nhất trong IVE, Jang Won Young tạo nên cơn "sốc visual" trên các trang mạng xã hội với nhan sắc trong trẻo cùng phần tóc mái mới tại concert.

Tạo hình trong concert của Jang Won Young được nhiều cư dân mạng ví von như tiên tử giáng trần nhờ tóc mái bằng, suối tóc uốn xoăn dài cùng make-up look nữ tính, trong trẻo. Nhiều cư dân mạng phải trầm trồ công nhận để tóc mái chính là quyết định sáng suốt nhất của Jang Won Young trong concert lần này.

Dù luôn gây sốt với visual của mình, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn phải gật gù đồng ý ngoại hình của Jang Wonyoung trong concert lần này có thể được xem là một trong những huyền thoại. Việc để mái bằng khiến Jang Won Young vốn đã xinh đẹp, nay lại càng thêm dịu dàng nữ tính tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Gương mặt đã xinh đẹp, sắc vóc của Jang Won Young cũng đáng kinh ngạc không kém. Đôi chân dài miên man thẳng tắp của center IVE chưa từng giảm nhiệt. Tại soundcheck concert, Won Young diện áo crop-top khoe trọn cơ bụng số 11 săn chắc đang là tấm ảnh được netizen chia sẻ rầm rộ trên nhiều diễn đàn bàn luận tại Hàn.

Được biết, hai đêm concert Show What I Have của IVE tại Seoul đã "cháy vé" sau 5 phút từ khi mở bán. Show What I Have là chuyếnlưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của IVE kể từ khi ra mắt, được tổ chức sau thành công của tour lưu diễn châu Á The Prom Queens. Chuyến lưu diễn khởi động với 2 đêm concert tại sân vận động Jamsil (Hàn Quốc), những địa điểm tiếp theo của chuyến lưu diễn sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.