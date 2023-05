Loạt nút thắt chưa gỡ của "Trường Nguyệt Tẫn Minh": Ai biết về sự hy sinh của Đàm Đài Tẫn?

HHT - Sau thành công của "The Glory" (Vinh Quang Trong Thù Hận), Lee Do Hyun lập tức trở lại màn ảnh với vai diễn mới trong "The Good Bad Mother" (Người Mẹ Tồi). Kang Ho trong "Người Mẹ Tồi" là một vai diễn nặng đô và có tâm lý phức tạp nhưng Lee Do Hyun vẫn "xử đẹp" với khả năng nhập vai tốt.