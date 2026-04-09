Thực hư tin đồn Ý Nhi sẽ tiếp bước Thanh Thủy dự thi Miss International 2026

Mới đây, công ty giữ bản quyền cuộc thi Miss International ở Việt Nam đã đưa ra 5 ứng cử viên cho mùa thi năm nay. Trong số những người đẹp được kể tên, Hoa hậu Ý Nhi được xếp ở vị trí trung tâm và là gương mặt gây bất ngờ nhất so với các Á hậu Tâm Như, Khánh Như, Phương Thanh và Cẩm Ly. Bởi trước đó, không hề có dấu hiệu nào cho thấy Ý Nhi sẽ tham gia một cuộc thi nhan sắc khác sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2023.

Người đẹp nào sẽ đại diện Việt Nam đi thi Miss International 2026?

Nhưng nếu Ý Nhi quyết định thử sức lần nữa, đây sẽ là nước cờ mạo hiểm nhưng cũng rất đáng chờ đợi của nàng hậu. Bởi thời gian qua, nhan sắc của Ý Nhi đã thăng hạng đáng kể. Kỹ năng trình diễn, phong cách ăn mặc cũng thường xuyên được khán giả khen ngợi. Thời gian du học ở Úc giúp nàng hậu nâng trình tiếng Anh, có thể giao tiếp trò chuyện trôi chảy với ban giám khảo hay các thí sinh ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hoa hậu Ý Nhi có đi thi sắc đẹp lần nữa?

Quan trọng nhất, Ý Nhi từng chinh chiến ở Miss World 2024 và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá. Thành tích lọt vào Top 40 cho thấy nàng hậu đã tạo được ấn tượng nhất định giữa dàn người đẹp đối thủ. Đây sẽ là lợi thế của cô nếu bước vào Miss International 2026.

Ý Nhi ngày càng thăng hạng nhan sắc

Tuy nhiên, Miss World Vietnam 2023 cũng sẽ gặp không ít chướng ngại vật nếu muốn giành vương miện Miss International 2026. Các thí sinh năm nay có rất nhiều gương mặt nổi bật như đại diện Philippines, Venezuela không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng mà học vấn cũng đáng nể. Vì thế, nếu quả thực Ý Nhi muốn tiếp bước Thanh Thủy để chiến thắng cuộc thi này thì cô sẽ phải nỗ lực chuẩn bị ngay từ bây giờ.