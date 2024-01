Lưu Nhã Sắt hỏi, Chi Pu trả lời: Fan ChiFe "nhảy đầm" vì màn hợp tác không ngờ tới

HHT - Người hâm mộ đang vô cùng háo hức với màn hợp tác này của Chi Pu và Lưu Nhã Sắt. Màn nhảy đôi ấn tượng tại Đạp Gió 2023 có được tái hiện? Bộ đôi sẽ hát bằng tiếng nào: Việt, Anh hay Trung?

Ngày 17/1, trên Weibo, Lưu Nhã Sắt đã cập nhật bài viết mới với poster đứng cùng bóng người rất quen, cùng chú thích: "Đây là câu hỏi phụ: Ai hát cùng tôi? Đoán vui không có thưởng, trả lời nha".

Và chẳng cần đợi lâu, chỉ khoảng 5 tiếng sau khi Lưu Nhã Sắt đặt câu hỏi, phía Chi Pu đã đưa ra câu trả lời. Cô chính là người đứng cạnh Nhã Sắt chứ không ai khác. Đây sẽ là single kết hợp của hai người, mang tên Follow Me, phát hành vào ngày 24/1 sắp tới.

Người hâm mộ của ChiFe (ghép tên Chi Pu - Lưu Nhã Sắt) lại càng hạnh phúc vì OTP có dịp tái ngộ. Là cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiều nhất Đạp Gió 2023, nhưng hậu chương trình, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt khá ít khi tái ngộ trong công việc. Lần này chỉ là một sản phẩm hợp tác nhỏ, nhưng người hâm mộ cũng đã mãn nguyện.

Fan đang tò mò ChiFe sẽ thể hiện Follow Me như thế nào, bằng tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh hay kết hợp cả ba? Phản ứng hóa học từ màn nhảy đôi với Rosemary, Who's That Girl của ChiFe tạo hiệu ứng rất tốt và liệu nó có được lặp lại ở vũ đạo của Follow Me?

Còn 1 tuần nữa là tới ngày ca khúc được phát hành, có lẽ sẽ còn teaser được tung ra, người hâm mộ cũng đang háo hức đếm ngược để chờ được nghe giai điệu và xem hình ảnh đầu tiên của ca khúc.