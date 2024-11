Lưu ý đu concert Anh Trai "Say Hi" từ "tấm chiếu đã trải": Lúc nào cần có mặt?

HHT - Hai lần "cháy hết nấc" ở concert Anh Trai "Say Hi" tại TP.HCM vẫn chưa hết "lụy", cô bạn Nam Phương đang chuẩn bị tinh thần để ra Hà Nội "đu" đêm diễn thứ 3.

Nam Phương chia sẻ bản thân "săn vé" 2 concert ở TP.HCM của Anh Trai "Say Hi" dễ dàng. Khoảng 1 tuần sau khi mở bán vé chính thức thời điểm concert D-2, cô bạn vẫn mua được thêm 1 vé hạng Fanzone cho em gái. Nhưng tới ngày canh vé D-3 thì không đơn giản:

"Mình chật vật lắm luôn. Mình cũng chờ từ 9h (lúc mở bán vé sớm - early-bird) rồi tới lúc 12h mở bán chính thức, mình với bạn là 2 máy tính, 2 điện thoại mà may mắn lắm mới mua được 2 vé standing (đứng) GA1. Lúc đầu vào chờ xếp hàng rất lâu, chờ cỡ 50K - 60K lận. Có duy nhất 1 máy là xếp số 107 thì mình vào mua được 2 vé Fanzone A (lúc mở bán early - bird) xong lúc thanh toán bằng thẻ credit thì bị báo hủy vé, đến lúc quay lại mua thì ấn không được nữa".

Nam Phương cho biết ban đầu, cô bạn tính mua hạng vé ngồi nhưng khi nhấn vào hạng vé CAT lại không có phản hồi. Phương bèn nhanh trí chuyển qua mua hạng vé GA thì chọn được, "nên mình mua đã rồi tính sau". Vậy là dù không có được hạng vé mong muốn nhất, Nam Phương vẫn kịp sở hữu vé vào sân.

Cô bạn không thuộc hội "đu rào" dù mua vé Fanzone (hạng vé gần sân khấu nhất) ở concert D-1 và D-2. Nhưng Nam Phương vẫn có được tầm nhìn đẹp dù không bám rào: "Mình đứng cách có 3 người phía trên thôi nên nói chung là gần lắm rồi".

Gạch đầu dòng những kinh nghiệm đúc rút được từ 2 lần "đu concert" trước, cô bạn chia sẻ khán giả nên tới check-in muộn nhất là khoảng 16h: "Vì nhiều khi cũng không biết được có trục trặc gì lúc đó. Đến lúc 4h thì sẽ có nhiều hoạt động của các fan club nên có khi các bạn sẽ cho card rồi poster cũng vui. À, đến sớm để chụp ảnh còn xinh, chứ đi về là hết xinh rồi nha".

Đồ ăn là thứ Nam Phương nhấn mạnh các fan nên đặc biệt mang theo, nên mua nước mang theo để không "gục ngã". Thời tiết Hà Nội khi đó cũng sẽ se lạnh nên áo khoác vừa đủ dày là một món đồ cô bạn khuyên khán giả nên mang theo: "Mà áo khoác thì đúng nghĩa áo khoác thôi nha, chứ đến lúc đó đứng kiểu gì cũng nóng".

Đây là lịch trình dự kiến cho chuyến "đu concert" Anh Trai "Say Hi" lần 3 của Nam Phương: - Tối thứ 6 bay ra Hà Nội, về nhà ngủ. - Mình sẽ ngủ nướng để lấy sức quẩy đến đêm. - Khoảng 14h30 (7/12), mình sẽ bắt đầu đi từ nhà ở quận Hai Bà Trưng ra Sân vận động Mỹ Đình là khoảng 15h30 - gần 16h vừa. (Mang ít snacks đợi đến giờ diễn thui). - Sau đó chắc chắn sẽ đi ăn, chắc là Haidilao á, cảm giác ăn lẩu sau concert nó đã lắm. - Sau concert mình sẽ ở Hà Nội 1 - 2 hôm để tận hưởng gió lạnh miền Bắc, đi ăn cho đã rồi về lại Sài Gòn thôi.

Nam Phương sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau đó, cô bạn đỗ Đại học RMIT và chuyển vào TP.HCM học tập, làm việc. Là một "thần dân" của Thủ đô thỉnh thoảng mới trở về vài lần trong năm, Nam Phương nhấn mạnh "PHỞ" (tới 5 lần) là món ăn mà các fan từ tỉnh, thành phố khác tới "đu concert" nhất định phải thử khi tới Hà Nội: "Phở Hà Nội là một thứ gì đó không kiếm được chỗ nào khác ngon bằng đâu. Mình ở Sài Gòn mà thèm phở với bún riêu Hà Nội kinh khủng. Chắc chắn sáng Chủ nhật mình sẽ đi anh phở rồi đó".

Về concert Anh Trai "Say Hi" D-4 (9/12), Nam Phương bộc bạch cô bạn đành lỡ hẹn vì phải về TP.HCM để đi làm. Trên mạng xã hội, các fan đùa rằng vì D-4 rơi đúng vào thứ 2 nên thay vì rợp hình ảnh xúng xính "lên đồ" như D-3, concert Anh Trai "Say Hi" hôm đó sẽ không hẹn mà có dress code là đồ công sở.