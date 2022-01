Mặc đồ dân tộc Mông đi từ thiện, Hoa hậu Thùy Tiên rạng rỡ giữa tiết trời giá rét vùng cao

HHT - Mới đây, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình đã chính thức lên tiếng về vụ việc người bố sát hại 2 con rồi tự vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

HHT - Hơn một tháng trước, trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Harnaaz Sandhu, đại diện của Ấn Độ, người sau đó giành vương miện, đã được (bị?) đề nghị giả giọng động vật. Sau chút sững sờ, Harnaaz kêu meo meo, khiến nhiều người rất sốc và gọi đó là “tiếng kêu meo meo được cả thế giới nghe thấy”. Nhưng cuối cùng, một cựu Hoa hậu Hoàn vũ đã vừa tiết lộ lý do vì sao Harnaaz nhận được yêu cầu oái oăm đó.

HHT - Trong sự kiện vừa diễn ra, Hoàng tử William và Công nương Kate gặp một cậu bé đã mất mẹ vào năm ngoái. William đã ngồi trò chuyện một lúc lâu với cậu bé, và anh nhắc đến mẹ của mình - Công nương Diana. Mọi người đều nói rằng, có lẽ William là người phù hợp nhất để an ủi cậu bé này.

HHT - Một phi công của hãng hàng không ở Pakistan đã khiến hành khách phát điên khi từ chối lái tiếp máy bay tới điểm đến, với lý do là ca làm việc của mình đã kết thúc (dù máy bay chưa đến nơi) và anh sẽ không làm ngoài giờ. Tình huống trở nên "căng" đến độ phải có nhân viên an ninh can thiệp.