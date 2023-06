Mặc tranh cãi, Jennie BLACKPINK vẫn tạo trend với vũ đạo trong "The Idol"

HHT - Bỏ qua những cảnh gây tranh cãi thì phần mở đầu trong phân cảnh tập nhảy của Jennie trong "The Idol" tập 1 đang gây bão mạng xã hội. Nhiều người dùng "Tóp Tóp" cover lại vũ đạo này, tạo thành trào lưu mới.

The Idol lên sóng ngay lập tức gây tranh cãi. Jennie - dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng độ nổi tiếng toàn cầu cùng sự đổ dồn của công chúng vào vai diễn đầu tay của cô khiến những phân cảnh của Jennie cũng được "soi kỹ". Một số cảnh nhảy múa và lời thoại của Jennie bị ném đá thậm tệ vì phản cảm, dung tục.

Tuy nhiên, một đoạn nhảy ngắn của Jennie trong tập 1 của The Idol đã gây bão mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã cùng tung video cover đoạn nhảy này và biến nó trở thành "hiện tượng mới" trên TikTok.

Không chỉ động tác mà biểu cảm của Jennie trong phân đoạn này cũng được "nhái lại". Trên TikTok, video "đu trend" này thu về hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem.

Trong The Idol, Jennie đóng vai Dyanne, một dancer và bạn thân của nữ chính Jocelyn. Tập 2 đã hé lộ Jennie dường như là một nhân vật phản diện và việc cô chơi thân với Jocelyn không hề đơn thuần. Dyanne cũng có quan hệ mập mờ với Tedros (The Weeknd) - chủ một giáo phái bí ẩn.

Trước khi gây bão với vũ đạo trong The Idol, Jennie từng tạo trend với hai đoạn nhảy khi biểu diễn tại Coachella 2023. Một là phân đoạn Jennie nhảy và giao lưu mở đầu ca khúc How You Like That. Đoạn viral khác chính là phần dance mở đầu của Jennie ở sân khấu Typa Girl.

Mặc những tranh cãi bủa vây, Jennie vẫn đang liên tục chứng minh sức ảnh hưởng của bản thân và danh xưng "IT Girl", "nữ hoàng tạo trend" của K-Pop không hề hữu danh vô thực.