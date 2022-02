Mang danh là "King" Taeyeon nhưng mất gần 1 thập kỷ, "INVU" mới giúp cô làm được điều này

HHT - Không chỉ “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Marvel Studios còn chiêu đãi khán giả những hình ảnh mới của “Moon Knight” sẽ lên sóng không còn bao lâu nữa.

HHT - Park Solomon của “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống) là một trong những ngôi sao trẻ được quan tâm nhiều nhất đầu năm 2022 này. Và đây là 9 bí mật được “bật mí” của anh chàng!

HHT - Là bộ phim đang gây sốt toàn cầu, "All Of Us Are Dead" cho thấy sức hút mãnh liệt khi không ngừng mang về những kỷ lục về lượt xem. Các chi tiết trong bộ phim cũng được khán giả tích cực bàn luận. Trong đó, giả thuyết về mối liên hệ giữa "All Of Us Are Dead" và tai nạn chìm phà Sewol đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.