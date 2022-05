Margot Robbie chịu sức ép quá lớn khi thay Johnny Depp làm "Cướp biển vùng Caribbean"

HHT - Nhiều khán giả hiện đang đặt ra câu hỏi: Liệu “Harley Quinn” Margot Robbie có thể vượt qua được cái bóng quá lớn của “Jack Sparrow” Johnny Depp để trở thành “nữ hoàng cướp biển” nhà Disney?

Với 14 năm gây sốt trên màn ảnh, Pirates of the Caribbean đến nay vẫn là một trong những thương hiệu điện ảnh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Nhưng có lẽ sắp tới đây, cuộc hành trình lênh đênh trên biển của “thuyền trưởng Jack Sparrow” Johnny Depp sẽ chính thức kết thúc để nhường ngôi cho một vị “thuyền trưởng” mới: Người đẹp nước Úc Margot Robbie.

Trong cuộc trò chuyện với nhà sản xuất Jerry Bruckheimer về bộ phim Top Gun: Maverick do ông mới sản xuất (sẽ ra rạp vào ngày 24/5 sắp tới), Jerry - người đứng sau thành công của 5 phần phim Pirates of the Caribbean trước - đã tiết lộ những thông tin đầu tiên về dự án phiêu lưu hành động trên biển thứ 6 với cánh truyền thông. Cụ thể, ông đã úp mở về sự tham gia của minh tinh từng được đề cử 2 giải Oscar trong vai chính, và rằng sẽ có đến tận... 2 kịch bản, “một dành cho Margot, một thì không” đầy bí ẩn.

Margot Robbie hiện nay là một trong những ngôi sao có sức hút lớn nhất nhì thế giới giải trí bởi tài năng, sắc đẹp và sự nghiệp nói không với scandal. Không chỉ nổi danh là “quái nữ Harley Quinn” của Vũ trụ Mở rộng DC, người đẹp từng góp mặt trong nhiều dự án mổi tiếng như The Wolf of Wall Street, Once Upon a Time... in Hollywood, và sắp tới sẽ trở thành nàng búp bê Barbie phiên bản “bằng xương bằng thịt”.

Nhưng liệu “kịch bản không có Margot Robbie” này có phải là một “cái bùng binh” để hãng Disney dễ bề “quay xe” nếu Johnny Depp quyết định quay trở lại vai diễn nổi tiếng của mình?

Vụ lùm xùm hôn nhân giữa tài tử đề cử 3 giải Oscar và vợ cũ Amber Heard đã và đang khiến sự nghiệp của Johnny lao đao, khiến anh bị gạch tên khỏi nhiều dự án nghệ thuật lớn, trong đó có vai “phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald” trong Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (vai diễn này đã được thay bằng tài tử Mads Mikkelsen), thậm chí là chính cả vai diễn cướp biển biểu tượng gắn liền với tên tuổi của anh (đã mang về cho anh đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp).

Có lời đồn rằng Disney đã quyết định thay thế anh khỏi vai diễn này từ cả trước khi vụ kiện tụng diễn ra, nhưng theo lời “Jack Sparrow” trong một bài phỏng vấn với trang Variety, “nhà Chuột” đã cố “dứt tình” với anh chỉ để bảo toàn việc làm ăn của hãng ngay khi những tin tức đầu tiên “manh động”. Vì vậy, việc để Margot Robbie thay thế Johnny trong Pirates of the Caribbean 6 được nhận định là giống với sự việc của Fantastic Beasts 3.

Tuy vậy, dù phần thắng trong vụ kiện với Amber Heard có đang nghiêng về phía Johnny Depp và thanh danh của anh được làm sạch đi chăng nữa, chính anh cũng đã xác nhận bản thân đã không còn muốn gắn bó cùng “Jack Sparrow” và thương hiệu này nữa.

Về phía dư luận, phần lớn cộng đồng mạng đều mừng cho nữ quái của vũ trụ DCEU khi cô sẽ trở thành “nữ hoàng cướp biển” mới, nhưng cũng chính những bình luận này cho rằng thương hiệu này sẽ chẳng còn như xưa nếu thiếu đi “Jack Sparrow” của Johnny Depp, và một phần do dòng phim hành động phiêu lưu gần như đã quá lỗi thời so với thị hiếu hiện nay của khán giả.

Nhưng hãy cứ chờ xem Margot Robbie sẽ mang đến bất ngờ nào dành cho “phiên bản đa vũ trụ” của Cướp Biển Vùng Caribbean nhé!

Mark Nguyễn