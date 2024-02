Marvel chính thức tiết lộ dàn diễn viên chất như nước cất của “Fantastic Four”

HHT - Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Tứ Siêu Đẳng giải cứu thế giới trên màn ảnh rộng. Nhưng đây là lần đầu tiên “Fantastic Four” trở về mái nhà xưa, gia nhập MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel).

Nhân ngày Valentine, Marvel Studios đã khiến các fan xôn xao phấn khởi khi chính thức nhá hàng dàn diễn viên chính của Fantastic Four. Trên Instagram, Marvel đã đăng ảnh bốn thành viên của Bộ Tứ Siêu Đẳng trông ấm cúng, vui vẻ, đúng tinh thần của ngày lễ tình yêu, và cũng đúng với không khí của một gia đình.

Trong ảnh, có thể thấy các thành viên của bộ tứ mặc bộ đồng phục xanh trắng mang tính biểu tượng của nhóm. Trên tường treo một bức ảnh, đó chính là Ben Grimm trước khi tiếp xúc với bức xạ vũ trụ và khiến cơ thể anh bị biến thành đá tảng. Trong ảnh còn có H.E.R.B.I.E ở một góc, đây là người máy đồng hành lâu năm với Fantastic Four trong truyện tranh.

Dàn diễn viên chính của Fantastic Four cũng chính thức được Marvel “chốt đơn”. Nam diễn viên được yêu thích của Hollywood, người năm ngoái vừa gây sốt với The Last Of Us và nhận được đề cử Emmy cũng với phim này - Pedro Pascal sẽ thủ vai Reed Richards (bí danh là Mr. Fantastic). Reed Richards là thủ lĩnh của Bộ Tứ Siêu Đẳng và là một trong những siêu anh hùng có trí thông minh tuyệt đỉnh của Marvel.

Vai Sue Storm (còn gọi là Invisible Woman) là bạn gái, sau này trở thành vợ của Reed Richards, được giao cho Vanessa Kirby. Trước khi nhận được đề cử Oscar cho vai diễn trong Pieces of A Woman (2020), Vanessa đã từng hé lộ mong muốn được diễn vai Sue Storm. Trong buổi ra mắt phim Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (2023), Vanessa lại một lần nữa thổ lộ: “Thật vinh dự được đóng Sue Storm. Cô ấy thật tuyệt vời”.

Nam diễn viên Joseph Quinn, người rất được yêu thích trong Stranger Things mùa 4 với vai Eddie Munson sẽ đảm nhận vai Johnny Storm - em trai của Sue Storm. Khi là siêu anh hùng, anh còn hay được gọi là Human Torch.

Thành viên cuối cùng của Bộ Tứ Siêu Đẳng là Ben Grimm, với bí danh là Thing, được giao cho Ebon Moss-Bachrach. Nam diễn viên gần đây vừa giành giải Emmy cho vai diễn trong The Bear.

Theo truyện tranh, Fantastic Four là bốn phi hành gia sau khi tiếp xúc với tia vũ trụ trong không gian đã có các siêu năng lực và trở thành các siêu anh hùng. Reed Richard có thể kéo dài cơ thể của mình như cao su. Sue Storm có thể điều khiển ánh sáng để trở nên vô hình và tạo ra trường lực mạnh mẽ. Johnny Storm có thể khiến cơ thể mình bốc cháy và từ đó có thể bay được. Và cuối cùng là Ben Grimm hoàn toàn biến thành một người có hình dáng như đá tảng khổng lồ màu cam, có sức mạnh siêu phàm - tuy nhiên anh không thể trở lại hình dáng cũ.

Có thể nói Bộ Tứ Siêu Đẳng là một trong những biệt đội siêu anh hùng quan trọng nhất từng được tạo ra, là “gia đình đầu tiên” của Marvel. Đây không phải là lần đầu tiên bộ tứ xuất hiện trên màn ảnh giải cứu thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên Fantastic Four trở về mái nhà Marvel một cách chính thức.

Trước đây, Fox nắm giữ bản quyền Fantastic Four và đã thực hiện hai phần phim, lần lượt vào năm 2005 và 2007, dù có những ngôi sao như Jessica Alba hay Chris Evans, vẫn thất bại. Năm 2015, Fox tiếp tục thử lại với thương hiệu này, làm mới với dàn diễn viên mới như Miles Teller và Michael B. Jordan nhưng kết quả còn thảm hại hơn hai phần trước đó. Năm 2019, Disney mua lại Fox, cuối cùng Bộ Tứ Siêu Đẳng đã về đúng nơi mà nó thuộc về.

Lần đầu tiên MCU nhá hàng về Reed Richards - thủ lĩnh của Bộ Tứ Siêu Đẳng là trong Doctor Strange in The Multiverse of Madness (2022), do John Krasinski đóng. Tuy nhiên, đây chỉ là một biến thể khác của Reed Richards trong đa vũ trụ và sự xuất hiện này chỉ như một khách mời, một sự “dọn đường” trước khi “nhân vật chính” chính thức tái xuất. Bằng cách ra mắt Bộ Tứ Siêu Đẳng mới, Marvel Studios đang muốn xây dựng trụ cột mới cho MCU, sau sự ra đi của Iron Man - Robert Downey Jr. và Captain America - Chris Evans.

Được biết, Fantastic Four của MCU sẽ bắt đầu ghi hình vào mùa Hè và dự kiến ra rạp vào 25/7/2025.