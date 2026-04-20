Thái Lê Minh Hiếu: "Sau giai đoạn kiệt sức sẽ là một tương lai tốt đẹp hơn"

HHTO - Sau Tân Binh Toàn Năng, tên tuổi Thái Lê Minh Hiếu vẫn giữ được sức nóng. Trai đẹp sinh năm 2K2 tiếp tục "bung sức" ở nhiều mảng, khẳng định tham vọng của một nghệ sĩ trẻ mang năng lượng "tắc kè hoa".

Thái Lê Minh Hiếu đang dần khẳng định vị thế của một nghệ sĩ đa năng sau khi bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Tân Binh Toàn Năng. Sinh năm 2002, trai đẹp Cự Giải sở hữu ngoại hình "siêu thực" với chiều cao ấn tượng 1m84 và gương mặt góc cạnh điển trai.

Bên cạnh đó, Minh Hiếu còn là một mẫu ảnh tự do cũng như diễn viên trong nhiều MV: Mùa Hè Năm Ấy, Tình Yêu Này Không Như Phim Hàn Quốc, Điều Ước Giáng Sinh… Lợi thế của anh còn ở kênh TikTok với lượng theo dõi lớn, chứng minh sức hút "khó cưỡng" đối với khán giả trẻ.

Một tài năng trẻ trong độ "nở rộ"...

Hậu "tốt nghiệp" Tân Binh Toàn Năng, Thái Lê Minh Hiếu lựa chọn đem những kinh nghiệm đã tích lũy làm hành trang trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Một trong những minh chứng rõ nhất chính là màn xuất hiện "gây bão" của trai đẹp Gen Z tại Shanghai Fashion Week trong show diễn của LSOUL.

Minh Hiếu còn ghi điểm với người hâm mộ và cả non-fan qua các sân khấu viral như Chân Ái tại show SLAY vừa qua. Đặc biệt, việc nhận được sự chỉ bảo tận tình từ những tiền bối như BB Trần hay Kay Trần đã giúp nam nghệ sĩ định hình tư duy làm nghề từ sớm.

Cảm xúc của Hiếu ra sao khi màn xuất hiện tại Shanghai Fashion Week vừa qua "gây bão"?

Thực sự mình cảm thấy biết ơn vì cơ hội được chạm ngõ một sàn đấu runway quốc tế lớn như vậy. Với mình, sự chú ý hay những lời khen từ khán giả không chỉ là may mắn, mà còn là sự đền đáp ngọt ngào cho những buổi fitting và nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng cùng ê-kíp. Đó là minh chứng cho việc: Miễn bạn dám dấn thân và chuẩn bị đủ tốt, cánh cửa lớn sẽ tự khắc mở ra!

Giữa nhiều kỳ vọng, đâu là áp lực lớn nhất bạn phải đối mặt mỗi ngày?

Với mình, áp lực lớn nhất không đến từ công ty hay khán giả, mà đến từ chính kỳ vọng mình đặt ra. Được đứng chung sân khấu với các anh chị tiền bối quá giỏi, mình luôn tự nhắc nhở rằng xuất phát điểm của mình còn khiêm tốn, nên phải "tăng tốc" cũng như nỗ lực hơn. Mình tự áp lực để giỏi hơn mỗi ngày, trau dồi kỹ năng quyết liệt hơn để mỗi khi xuất hiện, khán giả có thể thấy một Minh Hiếu xứng đáng với sự tin yêu của họ.

Bạn đối diện với những giai đoạn áp lực và burn-out như thế nào?

Burn-out là trải nghiệm tất yếu trên con đường trưởng thành, quan trọng là cách mình đối diện với nó. Những lúc quá tải, mình chọn cách vỗ về bản thân bằng những khoảng lặng riêng như chơi thể thao hoặc đi biển một mình. Mình tin rằng sau mỗi đợt sóng lớn sẽ là mặt biển lặng yên. Bởi sau giai đoạn burn-out sẽ là một tương lai tốt đẹp hơn, chỉ cần mình không bỏ cuộc!

Hình tượng nghệ sĩ nào là đích đến cuối cùng mà Minh Hiếu đang theo đuổi?

Mình không muốn đóng khung trong bất kỳ danh xưng nào. Hình tượng mình hướng tới là một nghệ sĩ "đa-zi-năng" - người có thể dung hòa được kỹ năng trình diễn, tư duy trong thời trang và cả chiều sâu trong diễn xuất. Đó là một hành trình dài và mình biết mình cần phải bứt phá quyết liệt hơn nữa. Mình cũng rất mong muốn sẽ được mọi người nhớ tới với một hình ảnh như vậy.

Nam nghệ sĩ trẻ cho biết mình “trộm vía” đổi nghề thành công sau Tân Binh Toàn Năng.

…từ "hạt mầm" của Tân Binh Toàn Năng

Ít ai biết, trước khi "rực rỡ" như hiện tại, Thái Lê Minh Hiếu từng bắt đầu từ con số 0 khi bước vào show "sống còn". Tại Tân Binh Toàn Năng, dù có xuất phát điểm là diễn viên và người mẫu, chàng trai Cự Giải đã tạo nên một hành trình bứt phá ngoạn mục, thoát mác "hot boy đi hát". Các sân khấu như Úm Ba La, Gương Vỡ Làm Lành, Đã Đến Lúc… cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ Gen Z.

Minh Hiếu dừng chân đầy tiếc nuối trước thềm debut. Tuy nhiên, năng lượng tích cực, EQ cao và tinh thần cầu tiến đã giúp nam tân binh tiếp tục "vụt sáng", trở thành nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến.

Nhìn lại hành trình từ Tân Binh Toàn Năng đến nghệ sĩ độc lập của SYE, điều gì khiến bạn thấy bất ngờ nhất?

Có lẽ là sự tự tin! Từ một người chưa biết gì về hát nhảy, giờ mình đã có thể làm chủ sân khấu mà không còn cảm giác run rẩy. Thành công lớn nhất với mình không phải là sự nổi tiếng, mà là việc mình đã chiến thắng được nỗi sợ của bản thân để trở thành một phiên bản chuyên nghiệp và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Gia đình có truyền thống giáo dục đã hình thành nên một Minh Hiếu tinh tế và kiên định như thế nào?

Bố mẹ mình đều là giáo viên, nhưng mọi người có tư duy rất cởi mở. Câu nói: "Miễn là con hạnh phúc, bố mẹ đều ủng hộ" chính là điểm tựa vững chắc nhất để mình thỏa sức "lăn lộn" với nghề. Nếu không có sự bao dung và nền tảng giáo dục từ gia đình, chắc chắn sẽ không có một Minh Hiếu "trộm vía" như ngày hôm nay.

Việc được những tiền bối dày dạn kinh nghiệm dìu dắt có ý nghĩa ra sao với bạn?

Đó là một đặc ân lớn. Được học hỏi từ những người giỏi nhất như "ngoại" BB Trần hay "bố" Kay Trần vừa giúp mình nâng cao kỹ năng, vừa dạy mình cách làm nghề tử tế và trân trọng khán giả. Mình luôn tự hứa sẽ nỗ lực gấp bội để không phụ lòng sự tin tưởng và dìu dắt của các anh chị!

Mối quan hệ của Hiếu với "4WARD" và các thành viên UPRIZE hiện tại thế nào?

Với mình, tất cả anh em đều là những mảnh ghép quan trọng tạo nên thanh xuân rực rỡ. Đúng kiểu "anh Tí, anh Tèo, anh nào cũng quý" (cười). Mình mong UPRIZE sẽ phát triển mạnh mẽ và trở thành một nhóm nhạc thực sự bùng nổ tại thị trường Việt Nam.

Còn về người bạn đồng niên SWAN, sự thật là Sơn thấp hơn mình… gần hai cái đầu nếu không có sự trợ giúp của giày độn đó. Tiết lộ nhẹ vậy thôi vì mình cũng nắm trong tay kha khá bí mật của cậu ấy, nói ra nhiều quá sợ bạn mình "dỗi" mất!