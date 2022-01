MC Khánh Vy Olympia: Là con út nên bản thân cần có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tốt hơn

Năm mới lại đến, nếu như các YouTuber hay nhân vật nổi tiếng khác thường hé lộ về những dự định sẽ thực hiện trong năm 2022 thì "hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy lại chia sẻ về một kế hoạch khá thú vị liên quan đến gia đình, cụ thể, cô nàng sẽ "khoác áo mới" cho căn hộ của mình để mời bố mẹ về ở chung.

Cụ thể trong vlog mới nhất được đăng tải, Khánh Vy đã chia sẻ với khán giả về việc cô nàng đang tiến hành sửa nhà. Căn hộ này vốn là nơi chốn vô cùng quen thuộc trong các vlog được đăng tải trên kênh YouTube của nữ MC. Thời gian tới đây, cô nàng dự định sẽ mời bố mẹ đến sống cùng nên cần tiến hành sửa sang, sắp xếp lại mọi thứ cho hợp lý hơn.

Căn nhà sẽ mất thêm khoảng nửa tháng đến 1 tháng nữa để hoàn thành dưới sự "giám sát thi công" từ bố của Khánh Vy. Trong thời gian chờ đợi, nữ MC sẽ sang ở nhờ nhà chị gái.

Bên cạnh đó, MC Khánh Vy cũng tiết lộ lý do vì sao trong khi rất nhiều bạn trẻ có ước mơ đi xa, đi đây đi đó, chẳng hạn như Nam tiến để lập nghiệp thì Khánh Vy lại chọn ở Hà Nội. Theo chia sẻ, khi còn đi học, cô nàng cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng bản thân cô luôn thích sống gần bố mẹ, hơn nữa cô nàng lại là con út nên cho rằng bản thân cần có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tốt hơn.

Cô nàng chia sẻ trong vlog: "Người ta nói báo đáp những người mình thương yêu, báo đáp gia đình là phải báo đáp cả vật chất và thời gian. Nhưng nhiều khi tâm trí mình bị cuốn quá vào guồng công việc bận rộn nên thời gian mình thực sự dành cho gia đình không có, tuy là mình ở cạnh gia đình thật đấy. Bởi vậy nên mình đang cố gắng cân bằng lại mọi thứ".

Bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội với đoạn clip nói 7 thứ tiếng, Khánh Vy (tên thật là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999, quê Nghệ An, hiện đang học tập và sinh sống tại Hà Nội) lập tức được mọi người nhắc đến với danh hiệu "hot girl 7 thứ tiếng". Khánh Vy cũng là một trong những nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Khánh Vy tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Và ngay từ khi bắt đầu học đại học, Khánh Vy đã nhận được nhiều lời mời dẫn chương trình, đặc biệt là các chương trình tiếng Anh trên kênh VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, Crack'em up, English in a minute, 8 IELTS.

Mới đây, Khánh Vy trở thành nữ MC của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22. Cô nàng cũng lọt Top 5 bình chọn cho hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại giải thưởng VTV Awards 2020.