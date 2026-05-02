Giữa đồn đoán “xé couple”, Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy tung bộ hình mới

HHTO - Hậu đồn đoán “xé couple” khi phim kết thúc, Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy khiến fan Coconut Couple “sốc toàn tập” với bộ hình đôi cực tình tứ. Chỉ sau 3 tiếng đăng tải, loạt ảnh hút hơn 200K lượt tương tác.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay kết thúc trọn vẹn giúp tên tuổi của cặp đôi chính Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy thăng hạng đáng kể. Hiệu ứng của phim khiến Coconut Couple được mong đợi sẽ thành đôi cả ở ngoài đời thực.

Thế nhưng vài ngày qua, cộng đồng Dừa non rơi vào trạng thái “rối bời” vì tin đồn cả hai “xé couple”. Tam Triều Dâng trả lời phỏng vấn, chia sẻ rằng cả hai chỉ là bạn bè. Võ Điền Gia Huy thì vướng đồn đoán đã có bạn gái ngoài đời vì một số tương tác trên MXH của anh và mẹ với một hotgirl.

Giữa lúc nghi vấn "rạn nứt" tăng cao, tối 1/5, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy bất ngờ đăng tải loạt hình mới “sánh đôi”. Chỉ sau ba giờ đăng tải, loạt hình gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội và thu về hơn 214,4 nghìn lượt tương tác. “Triệu Tâm - Thanh Phú thời quá khứ” - nam chính ngôn tình chú thích về bộ ảnh.

Trong bộ ảnh, Tam Triều Dâng gây bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng năng động thường thấy để hóa thân thành nữ minh tinh Hồng Kông mang vẻ đẹp cổ điển. Nữ diễn viên khoe sắc vóc mảnh mai trong các thiết kế ôm sát, dát kim tuyến, thêu hoa mang âm hưởng Á Đông phối trang sức to bản.

Bộ ảnh đánh dấu lần hiếm hoi sao nữ thử sức với diện mạo quyến rũ, quyền lực trong kiểu làm tóc cầu kỳ và trang điểm đậm, sắc sảo.

Võ Điền Gia Huy duy trì phong độ ổn định với diện mạo lịch lãm trong bộ âu phục đen trắng. Dù không biến hóa nhiều về trang phục, nam diễn viên vẫn giữ được sức hút nhờ thần thái và khả năng diễn xuất bằng ánh mắt thâm tình.

Các khung hình được nhận xét là "tuyệt đối điện ảnh" mang chiều sâu cảm xúc. Cặp đôi không có các phân cảnh đụng chạm táo bạo nhưng vẫn khiến fan "rạo rực" chỉ qua ánh mắt hay những cái chạm nhẹ, thì thầm.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đánh giá cao giá trị thẩm mỹ của bộ ảnh từ gu thẩm mỹ thời trang tới tư duy nhiếp ảnh. Thông qua bảng màu tối ma mị, đạo cụ hay tạo hình nhân vật, bộ hình được cho là lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh kinh điển In The Mood For Love (Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc đóng chính).

Theo tiết lộ từ ê-kíp, toàn bộ dự án được thực hiện và đăng tải ngay trong ngày 1/5 - Ngày Quốc tế Lao động.

Dzung Yoko - nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh - là tên tuổi lớn trong lĩnh vực sáng tạo hình ảnh tại Việt Nam. Anh hiện là Giám đốc Sáng tạo của tạp chí Marie Claire Việt Nam. Bộ hình hợp tác với Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy mang đậm phong cách đặc trưng của nhiếp ảnh gia trong nhiều năm, từ yếu tố hoài niệm văn hóa Á Đông đến chiều sâu cảm xúc.