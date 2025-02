Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc ngày đầu đi làm sau Tết, Hà Nội giảm 10 độ C

HHT - Sau những ngày nồm ẩm, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tiếp theo đúng vào ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết. Gió mùa Đông Bắc về sẽ khiến nhiệt độ xuống thấp, tình trạng nồm ẩm chấm dứt. Nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh thành khác sẽ giảm thế nào?

Toàn miền Bắc nước ta đang có nhiệt độ khá cao. Ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có gió Nam - Đông Nam khiến độ ẩm lên cao, gây tình trạng sương mù và nồm.

Chiều 1/2, nhiệt độ Hà Nội lên đến 26 - 27oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là chỉ ở mức mát nhẹ. Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự. Chiều mai, 2/2, nhiệt độ ở miền Bắc không thay đổi nhiều.

Tiết trời nồm ẩm thế này là thường thấy sau Tết Nguyên đán và trước những đợt không khí lạnh. Từ khoảng đêm 2/2 đến rạng sáng 3/2, gió mùa Đông Bắc sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, ban đầu ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, rồi mở rộng ra Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Gió mùa Đông Bắc về vào đúng ngày đầu tiên đi làm, đi học (với đa số các trường học) sau kỳ nghỉ Tết sẽ khiến nhiệt độ và độ ẩm đều giảm nhanh, tình trạng nồm ẩm chấm dứt. Ở Thủ đô Hà Nội có gió Đông Bắc cấp 3 (tốc độ 16 - 18 km/h), trời có thể mưa nhẹ vào sáng sớm do không khí lạnh mới về nhưng sau đó khô ráo.

Trong ngày 3/2, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội vào đầu giờ chiều là 15 - 16oC, tức là giảm khoảng 10oC hoặc hơn so với cùng thời điểm của hôm trước đó. Do thời tiết thay đổi mạnh như vậy, người dân đi làm, đi học nên mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến sáng sớm ngày thứ Ba, 4/2, sẽ rất rét, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ xuống mức 13oC hoặc thấp hơn (là mức rét đậm đến rét hại) nhưng ban ngày nhiệt độ tăng. Thời tiết ở các tỉnh thành lân cận tương tự Hà Nội còn ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống mức xấp xỉ 10oC.

Đợt không khí lạnh này ngắn, suy yếu ngay trong ngày 4/2. Sau đó, dự báo tình trạng nồm ẩm, thậm chí cả mưa phùn, sẽ quay lại miền Bắc.