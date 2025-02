Thời tiết tháng 3 ở miền Bắc: Nhiều ngày mưa phùn và sương mù, bao giờ ấm hẳn?

HHT - Trong tháng 3, ở miền Bắc có độ ẩm cao, nhiều ngày sẽ có kiểu thời tiết nồm ẩm, có mưa phùn, sương mù sáng sớm. Không khí lạnh có hoạt động mạnh trong tháng 3 không, và khi nào trời sẽ ấm hẳn lên?

Trời đang ấm dần lên ở miền Bắc, đồng thời nồm ẩm cũng tăng. Đây là kiểu thời tiết phổ biến ở miền Bắc vào thời điểm này trong năm. Hôm nay, 28/2, nhiệt độ ở Hà Nội đã tăng khá rõ rệt, buổi chiều lên tới 25oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là cao hơn 3oC so với cùng thời điểm hôm qua.

Dự báo ngay trong tuần đầu tháng 3, ở miền Bắc vừa đón nóng vừa đón lạnh. Cuối tuần này và đầu tuần sau, toàn miền ấm lên, một số nơi còn hơi nóng. Đến nửa cuối tuần sau lại có một đợt không khí lạnh khá mạnh ảnh hưởng đến miền Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ Hà Nội có thể xuống mức 12 - 13oC.

Ngoài tuần đầu tiên có “đột biến” về thời tiết như vậy, dự báo sau đó thời tiết tháng 3 ở miền Bắc tương đối ổn định, tương tự như nhiều năm trước, nhiệt độ Hà Nội ở mức trên dưới 20oC. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của La Nina nên thời tiết tháng 3 ở miền Bắc có xu hướng nồm ẩm hơn, nhiều ngày có mưa phùn và sương mù sáng sớm, lượng mưa có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo dự báo hiện tại thì sau vài ngày ấm/ nóng đầu tháng 3, phải đến khoảng cuối tháng 3, miền Bắc mới lại chuyển ấm rõ rệt và ở Hà Nội, trong ngày sẽ có mức nhiệt độ cao hơn 25oC.

Đây là dự báo xa nên có thể còn thay đổi, nhiệt độ thực tế có thể chênh lệch lên xuống (ít) so với nhiệt độ dự báo và thời điểm (ngày) nóng hay lạnh cũng có thể đến sớm hơn hoặc muộn hơn dự báo một chút, tuy nhiên xu hướng chung theo các mô hình dự báo hiện tại là như trên.