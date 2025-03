Bao giờ không khí lạnh mới về miền Bắc và Hà Nội hết nồm, giảm bao nhiêu độ?

HHT - Miền Bắc đang có tiết trời nồm đặc trưng của thời điểm tháng 3 hằng năm. Tình trạng nồm ẩm này chỉ tạm dừng khi có không khí lạnh về. Vậy khi nào miền Bắc mới đón đợt không khí lạnh tiếp theo, bao giờ Hà Nội hết nồm và nhiệt độ sẽ giảm ra sao?

Trong mấy ngày gần đây, miền Bắc tăng cả nhiệt độ và độ ẩm. Nhiều địa phương đã có nhiệt độ trên 30oC vào buổi trưa và chiều. Tại Hà Nội, sáng và tối vẫn hơi lạnh với sương mù và mưa phùn nhưng trưa - chiều nóng ẩm; trời nồm gây ảnh hưởng không ít tới cuộc sống hằng ngày của người dân.

Trạng thái thời tiết như vậy vẫn tiếp diễn trong hôm nay, 4/3. Chiều nay, nhiệt độ Hà Nội vẫn lên đến khoảng 30oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời vẫn nồm. Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự, còn những khu vực ven biển thì nhiệt độ thấp hơn.

Đợt không khí lạnh đã dự báo thì đi tương đối chậm. Khuya nay hoặc rạng sáng mai, không khí lạnh mới bắt đầu ảnh hưởng đến một vài nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và dự báo phải đến khoảng rạng sáng 6/3 mới mở rộng tới đồng bằng Bắc Bộ.

Đây là đợt không khí lạnh khá mạnh (ở thời điểm tháng 3), khiến nhiệt độ Hà Nội trong ngày 6/3 giảm nhanh. Sáng 7/3, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội chỉ là 12 - 13oC, tức là giảm gần 20oC so với nhiệt độ cao nhất lúc đầu tuần. Chính đợt không khí lạnh này đã khiến ở Vũ Hán (Trung Quốc) có tuyết rơi vào ngày hôm qua, 3/3 - đây là lần đầu tiên trong 9 năm ở Vũ Hán có tuyết rơi vào tháng 3.

Do thời tiết thay đổi mạnh như vậy, vào ngày 7 - 8/3, người dân lưu ý mặc ấm, nếu ra ngoài sớm cần che kín đường hô hấp.

Không khí lạnh về cũng khiến tình trạng nồm ẩm ở Hà Nội (và nhiều tỉnh thành khác) giảm vào ngày 6/3 và chấm dứt trong ngày 7 - 8/3. Trong những ngày sau đó, khi không khí lạnh suy yếu và tan hẳn thì nồm ẩm sẽ quay lại.