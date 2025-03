Không khí lạnh áp sát miền Bắc, Hà Nội hôm nào mưa nhiều, hôm nào lạnh sâu?

HHT - Đợt không khí lạnh khá mạnh đã tiến sát đến miền Bắc nước ta, khi ảnh hưởng sẽ gây tình trạng vừa mưa vừa rét. Vậy ở Hà Nội sẽ mưa rét trong mấy ngày, (những) hôm nào mưa nhiều, lạnh sâu?

Như đã đề cập trong các bản tin trước, đợt không khí lạnh mạnh nhất tháng 3 sắp về đến miền Bắc nước ta. Trong ngày hôm nay, 5/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ rồi đến tối hoặc đêm nay sẽ mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ.

Trong phần lớn ngày hôm nay, ở Hà Nội vẫn có gió Đông - Đông Nam ẩm, trời âm u chứ không có nắng nữa. Do đó, chiều nay, nhiệt độ Hà Nội chỉ khoảng 24 - 25oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là đã giảm vài độ C so với cùng thời điểm hôm qua.

Từ mai, 6/3, nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh thành lân cận sẽ giảm nhanh, xuống mức 16 - 18oC. Đồng thời, không khí lạnh mới về còn gây mưa. Mặc dù chủ yếu chỉ là mưa nhỏ nhưng đây được coi là ngày nhiều mưa nhất trong đợt rét này.

Còn thời điểm rét nhất ở Hà Nội trong đợt này là sáng sớm 7 - 8/3 (thứ Sáu và thứ Bảy) với mức nhiệt độ 13 - 14oC. Đây cũng là những mức nhiệt độ thấp nhất trong cả tháng 3. Theo dự báo hiện tại thì trong tháng này sẽ không ngày nào có nhiệt độ thấp như vậy nữa.

Trong ngày 7 - 8/3, trời hết nồm, trở nên khô ráo hơn (dù ở thời điểm này cũng không khô hanh như thời điểm tháng 11 - 12), nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể có mưa lất phất, dù sao cũng không đáng kể.

Dự báo đợt không khí lạnh tới đây sẽ suy yếu vào khoảng 10/3. Từ hôm đó, nhiệt độ sẽ tăng dần, trời nồm ẩm trở lại.