Minh Tú chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai ngoại quốc, xóa tan tin đồn chia tay

HHT - Sau gần một tuần khiến cư dân mạng bán tín bán nghi về việc đường ai nấy đi với bạn trai người Đức thì mới đây, siêu mẫu Minh Tú đã chính thức có câu trả lời cho người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Minh Tú đã đăng ảnh tình tứ bên bạn trai với một dòng trạng thái cực ngọt, xóa tan mọi tin đồn chia tay. Cụ thể, nữ siêu mẫu bày tỏ cảm xúc biết ơn và chia sẻ: "Thank you for always loving me, taking care of me and always be there for me" (Tạm dịch: Cảm ơn anh đã yêu, chăm sóc và luôn ở bên cạnh em).

Trong ảnh, có thể thấy người đẹp dành một nụ hôn cực tình cảm cho bạn trai của mình và cả hai đang rất hạnh phúc bên nhau. Hành động thân mật này của cặp đôi khiến netizen vui mừng và đánh bay mọi hụt hẫng trước tin đồn cả hai chia tay.

Trước đó, vào ngày mùng 2 Tết, Minh Tú khiến cộng đồng mạng hoang mang khi bất ngờ đăng ảnh cùng bạn bè với dòng trạng thái "hội độc thân". Ngay sau đó, mạng xã hội liên tục đưa ra nhiều lời đồn đoán rằng nữ siêu mẫu đã đường ai nấy đi với bạn trai người Đức chỉ sau 1 tháng công khai hẹn hò.

Không chỉ khiến người hâm mộ lo lắng vì chuyện tình cảm của mình, hôm qua (ngày 7/2), nàng mẫu cũng khiến nhiều người đứng ngồi không yên khi chia sẻ mình đang bị trầm cảm. Cụ thể, Minh Tú đăng trên Instagram cá nhân một đoạn tâm sự dài, tạm dịch như sau:

"Gửi đến tất cả những người thân yêu của tôi,

Đầu tiên tôi muốn gửi đến các bạn lời cảm ơn vì những tin nhắn, tình yêu, trái tim ấm áp của các bạn.

Tôi biết đây không phải là lúc để bản thân trở nên tăm tối, nhưng trong cuộc sống, đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng, trống rỗng, không còn năng lượng và không có mục đích sống...

Cảm thấy buồn rầu, chán nản, đúng vậy...

Tôi đang bị trầm cảm."

Minh Tú lựa chọn nói lên điều này là vì muốn những người yêu thương cô biết cô đang trải qua điều gì. Tuần qua, cô nhận được rất nhiều tin nhắn từ mọi người nhưng chưa thể trả lời được. Minh Tú muốn xin lỗi vì đã giữ im lặng. Hiện tại, nữ siêu mẫu chưa thực sự ổn nhưng cô biết bản thân đang phải trải qua điều gì và sẽ cố gắng đối phó với nó. Cô tâm sự cần thêm thời gian để nhìn lại bản thân và hồi phục. Cô muốn gửi lời cảm ơn và tình yêu của mình tới mọi người.

Dòng trạng thái này của Minh Tú khiến cộng đồng mạng lo lắng. Rất nhiều người hâm mộ đã đăng bài trên các trang mạng xã hội, bình luận hoặc nhắn tin an ủi, động viên nữ siêu mẫu. Mọi người đều mong cô sẽ mau chóng ổn định được trạng thái tinh thần.