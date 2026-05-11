Á hậu Ngọc Hằng, Thùy Dương tiếp sức Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Hành trình tìm kiếm thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề "Miền hương sắc" chính thức được khởi động trên khắp cả nước. Điểm dừng chân đầu tiên của tour tuyển sinh là Học viện Tài chính (Hà Nội), Á hậu Ngọc Hằng, Đại sứ Môi trường Phạm Thùy Dương xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện.

Tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động với sự kiện chiều 11/5 tại Học viện Tài chính (Hà Nội). Đây là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước.

Học viện Tài chính là nơi đóng góp nguồn nhân lực đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán. Học viện cũng có nhiều hoạt động phong trào để sinh viên phát triển kỹ năng, phát huy sở trường, bồi dưỡng tài năng.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng duyên dáng trên thảm đỏ buổi tuyển sinh.

Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy cùng tông màu.

Sự kiện tuyển sinh ở Học viện Tài chính diễn ra chiều 11/5, nhằm giới thiệu rộng rãi về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tới nữ sinh viên Học viện Tài chính và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những gương mặt nữ sinh tiêu biểu về nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng hội nhập, lan tỏa hình ảnh nữ sinh năng động, thanh lịch, hiện đại.

Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Với chủ đề Miền Hương Sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến thông điệp tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, miền của hương, sắc, lòng nhân ái và sự lan tỏa giá trị cộng đồng. Nếu năm 2024 là câu chuyện về di sản tại Huế, thì năm 2026 sẽ là hành trình kết nối tới Hải Phòng - thành phố trẻ trung, cởi mở và hào hoa.