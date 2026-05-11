Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Á hậu Ngọc Hằng, Thùy Dương tiếp sức Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

JEANIE - Ảnh: Nhóm PV báo Tiền Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hành trình tìm kiếm thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề "Miền hương sắc" chính thức được khởi động trên khắp cả nước. Điểm dừng chân đầu tiên của tour tuyển sinh là Học viện Tài chính (Hà Nội), Á hậu Ngọc Hằng, Đại sứ Môi trường Phạm Thùy Dương xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện.

Tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động với sự kiện chiều 11/5 tại Học viện Tài chính (Hà Nội). Đây là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước.

Học viện Tài chính là nơi đóng góp nguồn nhân lực đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán. Học viện cũng có nhiều hoạt động phong trào để sinh viên phát triển kỹ năng, phát huy sở trường, bồi dưỡng tài năng.

﻿ngoc-hang.jpg
ngoc-hang1.jpg
ngoc-hang2.jpg

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng duyên dáng trên thảm đỏ buổi tuyển sinh.

thuy-duong1.jpg
thuy-duong2.jpg﻿
thuy-duong.jpg

Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy cùng tông màu.

hhvn1.jpg
hhvn.jpg

Sự kiện tuyển sinh ở Học viện Tài chính diễn ra chiều 11/5, nhằm giới thiệu rộng rãi về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tới nữ sinh viên Học viện Tài chính và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những gương mặt nữ sinh tiêu biểu về nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng hội nhập, lan tỏa hình ảnh nữ sinh năng động, thanh lịch, hiện đại.

hvtt.jpg
hvtt1.jpg

Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Với chủ đề Miền Hương Sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến thông điệp tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, miền của hương, sắc, lòng nhân ái và sự lan tỏa giá trị cộng đồng. Nếu năm 2024 là câu chuyện về di sản tại Huế, thì năm 2026 sẽ là hành trình kết nối tới Hải Phòng - thành phố trẻ trung, cởi mở và hào hoa.

hht1481-coverfb.jpg
JEANIE - Ảnh: Nhóm PV báo Tiền Phong
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Á hậu Ngọc Hằng #Thùy Dương #tuyển sinh #Học viện Tài chính #hhvn #báo Tiền Phong

Xem thêm

Cùng chuyên mục