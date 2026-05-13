Hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc cần có những gì?

HHTO - Nếu bạn đang có ý định đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cuộc thi nhan sắc uy tín và lâu đời nhất của nước ta, hãy chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ các yếu tố sau nhé!

1. Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc theo mẫu của Ban Tổ chức, có thể tải và in từ địa chỉ website của báo Tiền Phong điện tử www.tienphong.vn hoặc các website www.hhvn.com.vn, www.lasoong.com

2. Sơ yếu lý lịch (được chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi thí sinh đang học tập hoặc công tác xác nhận trước ngày nộp đăng ký dự thi về Ban Tổ chức không quá 30 ngày).

3. Bản sao công chứng bằng cấp cao nhất (tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên); hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (giấy chứng nhận chỉ có giá trị trong 1 tháng kể từ ngày cấp, sau đó phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp); và/hoặc giấy xác nhận sinh viên đang theo học Đại học, Cao đẳng.

4. 03 tấm ảnh màu cỡ 13x18 cm (chụp chân dung, mặc áo tắm và toàn thân).

5. Video clip ngắn giới thiệu về bản thân (quay trực diện cận mặt và toàn thân, trang phục lịch sự, độ phân giải 1920 x 1080 pixel trở lên, độ dài từ 01 phút đến tối đa 03 phút, tải lên Google Drive và gửi link về Ban Tổ chức).

6. Bản sao công chứng Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hạn sử dụng.

7. Chứng nhận danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành, khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 mà thí sinh đã đoạt giải… (bản sao công chứng, áp dụng đối với thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên).

Hành trình tìm kiếm thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc chính thức được khởi động trên khắp cả nước. Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào mùa giải thứ 20 với sự chuyển mình, kết hợp giữa việc gìn giữ giá trị cốt lõi và đổi mới tư duy tổ chức để thích ứng với thời đại số.

Chủ đề Miền Hương Sắc là thông điệp tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, miền của hương, sắc, lòng nhân ái và sự lan tỏa giá trị cộng đồng. Nếu năm 2024 là câu chuyện về di sản tại Huế, thì năm 2026 sẽ là hành trình kết nối tới Hải Phòng - thành phố trẻ trung, cởi mở và hào hoa.