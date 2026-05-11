Tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức được khởi động

HHTO - Hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền Hương Sắc chính thức được khởi động trên khắp cả nước với điểm dừng chân đầu tiên tại Học viện Tài chính ngày 11/5.

Tour tuyển sinh được thực hiện nhằm giới thiệu rộng rãi về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tới nữ sinh viên Học viện Tài chính và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những gương mặt nữ sinh tiêu biểu về nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng hội nhập, lan tỏa hình ảnh nữ sinh năng động, thanh lịch, hiện đại.

Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Trong từng buổi tuyển sinh, ngoài những điều cần biết về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cẩm nang chuẩn bị cho hành trình tham dự mùa giải với chủ đề Miền Hương Sắc, sinh viên có cơ hội thưởng thức âm nhạc, giao lưu cùng các hoa hậu, á hậu, người đẹp và dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Buổi tuyển sinh đầu tiên tại Học viện Tài chính sẽ có sự góp mặt của Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương. Hai người đẹp sẽ chia sẻ những bài học kinh nghiệm bổ ích từ quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, giúp truyền động lực, cảm hứng cho các bạn trẻ đang có ý định đăng ký cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín nhất quốc gia.

Ban tổ chức hy vọng qua buổi giao lưu và tuyển sinh, các bạn nữ sinh Học viện Tài chính nói riêng và các đại học nói chung sẽ thêm tự tin để bước ra khỏi giới hạn của bản thân, mạnh dạn nắm bắt cơ hội và viết nên câu chuyện thanh xuân rực rỡ của mình.

