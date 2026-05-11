Nữ sinh Học viện Tài chính khoe sắc tại Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Hàng trăm nữ sinh Học viện Tài chính gây chú ý với nhan sắc trong trẻo khi tham gia Ngày hội tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều sinh viên lựa chọn áo dài, trang điểm nhẹ nhàng, tạo nên hình ảnh trẻ trung tại sự kiện.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của hàng trăm nữ sinh, đại diện ban tổ chức, khách mời. Đây là dịp để các bạn trẻ tìm hiểu thêm về hành trình của Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi sắc đẹp giàu truyền thống, có uy tín và sức ảnh hưởng lớn trong đời sống văn hóa, sắc đẹp Việt Nam.

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Phó Trưởng ban tổ chức thường trực Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc:

Với chủ đề Miền hương sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn khắc họa vẻ đẹp đa dạng, giàu bản sắc của người con gái Việt Nam trong thời đại mới - không chỉ rạng ngời về nhan sắc mà còn giàu tri thức, tự tin, nhân ái và mang trong mình khát vọng cống hiến. Miền hương sắc cũng là hành trình để mỗi thí sinh khám phá chính mình, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực và khẳng định giá trị bản thân bằng những hành động thiết thực đối với cộng đồng, xã hội.

﻿ ﻿ ﻿

Hàng trăm nữ sinh Học viện Tài chính gây chú ý với nhan sắc trong trẻo khi tham gia chương trình tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều sinh viên lựa chọn áo dài, trang điểm nhẹ nhàng, tạo nên hình ảnh trẻ trung tại sự kiện.

﻿

Học viện Tài chính là môi trường đào tạo giàu truyền thống, nơi hội tụ nhiều thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh, trí tuệ và giàu khát vọng vươn lên. Chính môi trường học tập đầy tính học thuật và sáng tạo nơi đây tiếp tục là cái nôi nuôi dưỡng những gương mặt nữ sinh tài năng, tự tin và giàu lòng nhân ái - những nhân tố phù hợp với tinh thần mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới.

Ban tổ chức kỳ vọng rằng từ Học viện Tài chính sẽ có thêm nhiều thí sinh xuất sắc tham gia cuộc thi năm nay, mang theo vẻ đẹp tri thức, sự tự tin và nhiệt huyết tuổi trẻ để tỏa sáng trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.