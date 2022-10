Mối Tình Đầu Năm Ấy: Hồng đã chín đỏ trên cây, còn tớ đã thích cậu từ lần đầu tiên

HHT - Uly là một chú cáo non bị tách khỏi mẹ của mình. Mia là một cô cáo non cũng bị rời khỏi bầy của mình. Hai cáo non bước vào một thế giới đầy rẫy hiểm nguy. Chúng tình cờ gặp nhau, để rồi cùng phiêu lưu, cùng đối mặt với những điều vô cùng đáng sợ trong hành trình đi tìm một nơi để có thể gọi là “nhà”.