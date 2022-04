Moon Knight tập 3: Hé lộ "góc tâm linh" mới lạ của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Soi trailer và poster mới của "Doctor Strange 2": Định tăm tối tới mức nào nữa hả Marvel? HHT - Càng tung sản phẩm quảng bá mới bao nhiêu, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” lại càng khiến khán giả cảm thấy “trầm cảm” bấy nhiêu vì chất đen tối đến nghẹt thở của mình.

Fan mừng rơn khi Selena Gomez sắp trở lại với "Only Murders in the Building" mùa 2 HHT - Sau thành công đáng khen ngợi từ mùa 1, "Only murders in the building" mùa 2 đang rục rịch trở lại, hứa hẹn mang đến một kịch bản cuốn hút với các câu chuyện được mở rộng và những cú "twist" hiểm hóc.

Lần hiếm hoi Hooligan. khoe ảnh "full HD không che", thay đổi táo bạo với "NICOT!NE" HHT - Hooligan. chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "NICOT!NE". Thông qua ca khúc lần này, Hooligan. mong muốn đem tới hình ảnh táo bạo, cá tính và đột phá hơn.

Xôn xao tin Twenty Five, Twenty One sẽ có cái kết buồn: Joo Hyuk - Tae Ri không thành đôi? HHT - Bộ phim "Twenty Five, Twenty One" (Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt) đang dần bước đến hồi kết với nhiều những dự đoán khác nhau về kết phim. Mới đây, một cư dân mạng tự xưng là nhân viên của đài truyền hình tiết lộ qua về cái kết của "Twenty Five, Twenty One" trên một diễn đàn khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Anime "Spy x Family" còn chưa lên sóng, fan dự đoán sẽ thắng chắc giải "Gia đình của năm" HHT - "Spy x Family" là một trong những bộ anime chuyển thể được mong chờ ra mắt nhất trong năm 2022. Phim sẽ được phát sóng vào ngày 9/4 tới đây, hứa hẹn sẽ đem đến những pha hành động kịch tính, mãn nhãn.

"Cô Dâu 8 Tuổi" sẵn sàng lên sóng mùa 2, hé lộ tạo hình của "cô dâu nhí" trong phim HHT - Poster bộ phim truyền hình "Cô Dâu 8 Tuổi" mùa 2 bất ngờ được tung ra cùng những thông tin mới khiến khán giả mong đợi và tò mò.

Moon Knight: Màn chào sân của "Thủy thủ Mặt Trăng" phiên bản Marvel nhận mưa lời khen HHT - Với tập phim cực chất lượng đầu tiên vừa được ra mắt, Moon Knight hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cái tên khiến khán giả tại các rạp chiếu phải “hú hét” trong tương lai mỗi khi xuất hiện.

Cảnh hôn bị cắt của Hẹn Hò Chốn Công Sở bùng nổ thế nào mà netizen chê ê-kíp là "trẻ con"? HHT - Hậu trường cảnh hôn của "Hẹn Hò Chốn Công Sở" được công bố khiến fan vừa phấn khích, vừa ấm ức. Bởi phân đoạn này Ahn Hyo Seop và Kim Sejeong diễn xuất quá "ngọt" và nhập tâm, nhưng lên phim lại bị biên tập ngắn lại khiến hiệu ứng cảm xúc truyền tải đến khán giả bị sụt giảm.