Một năm từ ngày Từ Hy Viên qua đời: Chồng dựng tượng tưởng niệm với ý nghĩa đặc biệt

HHTO - Một năm qua, người qua đường thường xuyên chụp được hình ảnh DJ Koo (Koo Jun Yeop) đến ngồi trước mộ của vợ quá cố Từ Hy Viên. Bức tượng tưởng niệm được ông chế tác từ nỗi nhớ thương đã được khánh thành.

Đúng ngày này một năm trước, người thân và quản lý của Từ Hy Viên đã xác nhận nữ diễn viên qua đời khi đang du lịch tại Nhật Bản cùng gia đình. Cô mắc cúm mùa, sau đó biến chứng thành viêm phổi, dẫn đến tình trạng nguy kịch.

Chiều 2/2 (theo giờ địa phương, lễ khánh thành tác phẩm điêu khắc tưởng niệm Từ Hy Viên đã diễn ra tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn (Đài Loan, Trung Quốc). Gia đình và bạn bè thân thiết của cố diễn viên đều có mặt, trong đó có các ngôi sao Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Siwon (SUJU)... đội mưa đến.

Bức tượng do DJ Koo tham gia trực tiếp vào quá trình chế tác với hy vọng người vợ quá cố như luôn kề cạnh mình. Ông giải thích: "Hướng mà Hy Viên đang nhìn là khoảng 208 độ Nam. Theo hướng đó là Đài Bắc, nơi gia đình cô ấy và tôi đang sống, vì vậy cô ấy luôn có thể nhìn thấy chúng tôi. Đồng thời, con số 208 tượng trưng cho ngày kỷ niệm đám cưới của chúng tôi, ngày 8 tháng 2".

Quá trình tạo ra bức tượng. - Video: Video: @chendao_lee

Theo chuyên gia tham gia chế tác, bức tượng được thực hiện trong 10 tháng. Mu bàn tay phải bức tượng được khắc họa tiết giống hệt hình xăm đôi - bông hoa nhỏ của Từ Hy Viên và DJ Koo. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, hai người sẽ xăm một vòng tròn lên tay để đảm bảo các đường xoắn sẽ lồng vào nhau khi hai người nắm tay. Cô xăm lên tay phải, DJ Koo xăm tay trái. Đó là lý do vì sao trên cổ tay phải bức tượng có 3 vết khắc hình tròn.

﻿ Tượng tưởng niệm Từ Hy Viên.

Trong thư tay DJ Koo viết, đăng trên trang cá nhân vào tưởng niệm 1 năm ngày vợ mất, ông bày tỏ nỗi nhớ và lo lắng cho cô nơi phương xa: "Khi anh ngồi thẫn thờ trên mép giường trống trong phòng ngủ vào buổi sáng, anh vẫn tự hỏi đây là thực hay mơ… Anh hy vọng đó là một giấc mơ, nhưng trái tim anh cảm thấy nặng trĩu và đau đớn".

Suốt 1 năm qua, gần như tháng nào cũng có người bắt gặp DJ Koo ngồi trước mộ Từ Hy Viên hay lặng lẽ đọc sách trên băng ghế ở đó. Dân mạng đều cảm thấy xót xa cho cuộc hôn nhân ngỡ là hạnh phúc lại kết thúc bằng sinh ly tử biệt.