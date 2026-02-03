Kim Seon Ho còn 3 phim chờ chiếu trong năm 2026, bộ đóng với Suzy được hóng nhất

HHTO - Kim Seon Ho đóng chính trong cả ba phim chờ chiếu. Mỗi phim một thể loại, bối cảnh, dạng nhân vật khác nhau với điểm chung là đều được đầu tư mạnh với màu sắc u tối hơn hẳn Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không. Khán giả có thể thấy được định hướng quyết không đóng khung bản thân trong bất cứ hình tượng nào của "mỹ nam má lúm".

Portraits of Delusion

Đánh dấu lần hợp tác thứ 2 với "tình đầu quốc dân" Suzy, đang được quảng bá mạnh, Portraits of Delusion chính là bộ phim đang được ngóng đợi nhất trong 3 tác phẩm chờ chiếu của Kim Seon Ho. Không khó để nhận ra Disney+ đang "hơn thua cực mạnh" với Netflix khi nhân lúc "nhà đối thủ" có "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không" (Can This Love Be Translated) thì "ông lớn" này cũng tranh thủ "đẩy content" cho Portraits of Delusion.

Suzy vào vai ma cà rồng quyến rũ Song Jeong Hwa/ Madam Song. Kim Seon Ho vào vai Yun I Ho - một họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ chân dung cho cô. Tuy nhiên, anh dần nhận ra điều kỳ lạ khi được yêu cầu vẽ các phiên bản lão niên của cô trong khi thực tế, Jeong Hwa vô cùng trẻ đẹp.

Các cảnh quay tại Việt Nam được hoàn thành vào cuối năm ngoái. Portraits of Delusion vốn là dự án điện ảnh, sau đó được đổi thành phim chiếu trên OTT với 8 tập, hiện được nâng lên 12 tập. Thông tin thêm 4 tập được xác nhận giữa lúc Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không gây sốt không khỏi làm khán giả nghĩ rằng nhà sản xuất nhìn thấy tiềm năng "thêm nhiệt" từ danh tiếng thăng hạng trở lại của Kim Seon Ho.

Giai đoạn đầu, truyền thông cho biết phim được đầu tư 45 tỷ won (hơn 816 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc thêm tập có thể cho thấy chi phí sẽ đội lên, bao gồm cát-xê diễn viên và các chi phí sản xuất khác. Disney+ "đặt cửa" lớn cho Portraits of Delusion làm khán giả càng thêm sốt ruột chờ ngày phim công bố lịch chiếu.

The Congressman Sends My Condolences

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, The Congressman Sends My Condolences được dự kiến phát sóng vào cuối năm nay trên khung giờ vàng cuối tuần của đài tvN. Kim Seon Ho và Kim Yoon Seok đóng chính. Mỹ nam má lúm vào vai Cha Jae Rim, một công chức 25 tuổi có khả năng nhìn thấy ma. Anh gặp nghị sĩ Koo Yeong Jin khi linh hồn của ông lạc về 10 năm trước sau khi qua đời vì bị phụ tá thân cận phản bội. Ông thấy được tham vọng từ ánh mắt của Jae Rim, giúp anh leo thang trong giới chính trị cùng điều kiện phải giúp mình trả thù.

Vẫn chưa có bất kỳ "nhá hàng" chính thức nào nhưng The Congressman Sends My Condolences vẫn đủ sức hấp dẫn nhờ tiểu thuyết gốc nổi tiếng và đội sản xuất "đầy tiền" là Studio Dragon, Kakao Entertainment, Next Scene. Đạo diễn phim là Park Shin Woo - người đứng sau Our Unwritten Seoul (Một Seoul Chưa Biết Đến), It's Okay to Not Be Okay (Điên Thì Có Sao), Lovestruck in the City (Tình Yêu Chốn Đô Thị)... Biên kịch do "cha đẻ" của Cái Giá Của Lời Thú Tội - Kwon Jong Kwan đảm nhận.

In The Net (Unfriend)

Kim Seon Ho khá có duyên với các bộ phim chiếu trên tvN. Lang Quân 100 Ngày, Hometown Cha Cha Cha có anh góp mặt, được phát sóng trên đài cáp này đều tạo tiếng vang lớn. The Congressman Sends My Condolences có đầy tiềm năng bùng nổ, In The Net được chiếu trên TVING - có thể coi là "chung hệ" với tvN cũng mang kỳ vọng "nối chuỗi" thành công?

In The Net dự kiến có 6 tập. Thông tin phát sóng trong năm 2026 chỉ mới là đồn đoán. TVING chưa có thông báo chính thức hay bất cứ "nhá hàng" nào về phim.

Thuộc thể loại trinh thám, giật gân, In The Net là bản live-action của tiểu thuyết Second Sister (tác giả Chan Ho Kei). Tiểu thuyết gốc lấy bối cảnh Hong Kong năm 2015 khi internet phát triển mạnh. Vì thế, nhà sản xuất Hàn đổi bối cảnh để phù hợp xu thế hiện đại là gần như chắc chắn.

Park Gyu Young vào vai nữ chính Ga Yeong. Cô tin rằng em gái mình không tự vẫn như lời khai của nhân chứng và kết luận của cảnh sát. Kim Seon Ho vào vai In Ho - hacker được Ga Yeong thuê đào sâu điều tra vụ án. Anh tài năng nhưng "mỏ hỗn", bào tiền nữ chính nhưng cũng không ngại "cà khịa" cô. Dàn diễn viên phụ được xác nhận có Lee So E, Lee Hong Nae, Jin Ho Eun...