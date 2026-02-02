Sao K-Pop tại Grammys 2026: Rosé mở màn với APT., KATSEYE mang bản sắc riêng

HHTO - Hai đại diện K-Pop với 2 màu sắc đối lập đã có màn chào sân ấn tượng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68. Nếu Rosé BLACKPINK mở màn siêu cháy với màn trình diễn "APT." cùng Bruno Mars thì KATSEYE lại mang đến sự quyến rũ và quậy phá rất riêng với "Gnarly".

Sáng 2/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 68 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Rosé BLACKPINK đã trở thành tâm điểm truyền thông khi được "chọn mặt gửi vàng" mở màn Grammys cùng Bruno Mars với siêu hit APT. Màn xuất hiện này cũng giúp Rosé ghi dấu mốc đặc biệt khi trở thành nữ nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên được mời biểu diễn tại lễ trao giải âm nhạc danh giá bậc nhất thế giới.

Bruno Mars và Rosé tại sân khấu Grammys năm nay.

Cả hai lựa chọn trang phục tối giản để spotlight dồn trọn vào giọng hát và phong cách trình diễn. Rosé và Bruno Mars hát live cùng ban nhạc, khoe trọn bản lĩnh sân khấu và sự kết hợp ăn ý. Bản phối mới mang màu sắc Rock với giai điệu mạnh mẽ, dồn dập khiến không khí Grammys nóng lên rõ rệt, biến lễ trao giải này như một mini concert.

Giữa phần trình diễn, Bruno Mars hét lớn "Thưa quý vị và các bạn, Rosie ngầu bá cháy!", trong khi Rosé dành một cái thơm má cho "ông anh".

Cả hai đã cùng nhau mang đến một sân khấu tràn đầy năng lượng, vừa đã tai vừa đã mắt.

Bên cạnh Rosé, một đại diện khác của K-Pop là nhóm nữ KATSEYE cũng thu hút nhiều sự chú ý tại Grammys năm nay. Nhóm góp mặt với 2 đề cử quan trọng gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất. Không đi theo khuôn mẫu truyền thống, KATSEYE là đội hình đa quốc tịch, theo đuổi hướng tiếp cận toàn cầu khi kết hợp tinh thần K-Pop với gu quốc tế.

Thành tích của KATSEYE được xem là hiếm có khi ngay cả BLACKPINK hay BTS cũng chưa từng đạt được số đề cử tương tự ở giai đoạn mới hoạt động.

KATSEYE đã mang Gnarly - bản nhạc được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét trong hành trình sự nghiệp của nhóm. Mở màn phần trình diễn là khoảnh khắc các cô gái xuất hiện từ hậu trường, tiến thẳng ra sân khấu chính trong tiếng reo hò của khán giả.

Thần thái tự tin cùng bản lĩnh sân khấu đáng gờm của nhóm nữ mới hoạt động chưa đầy 2 năm khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Bản phối Gnarly được làm mới với đoạn beat của Run the World (Girls) - Beyoncé chen vào phần breakdance khiến cả khán đài lập tức "bật mood" nhún nhảy theo. Trên sân khấu, các cô gái gây ấn tượng với trang phục tông xanh lá và vàng nổi bật, kết hợp bốt đen ngoại cỡ, mang đến tổng thể đậm chất cá tính và đúng tinh thần "girl power".

Vũ đạo đồng đều, chắc nhịp cùng phần hát live ổn định đã giúp nhóm nhận về không ít lời khen từ khán giả và giới chuyên môn.