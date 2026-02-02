Single's Inferno 5: Lộ kết quả ghép đôi tập 8, mỹ nữ Kim Go Eun bị "lật kèo"?

HHTO - C-net "spoil" kết quả ghép đôi trong tập sắp phát sóng của Single's Inferno 5. Su Been và Mina Sue dù đã làm lành nhưng lại không ghép đôi thành công lên Đảo Thiên Đường. Kim Go Eun - mỹ nữ được săn đón nhất tuần qua "mất tích" trong danh sách gây xôn xao.

Trong tuần phát sóng tới đây của Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) 5, kết quả ghép đôi dựa theo nguyện vọng song phương lần thứ 2 sẽ được công bố. Trên mạng xã hội Xiaohongshu lan truyền hình chụp tại địa điểm bãi đáp trực thăng đã từng xuất hiện trong mùa 4. Trong ảnh còn có sự xuất hiện của 3 chiếc xe thể thao hạng sang (2 chiếc Porsche và 1 chiếc Audi).

Các người chơi được bắt gặp mặc trang phục trùng khớp với nửa cuối tập 7. Theo đó, các hình ảnh được cho là tiết lộ phần nào kết quả ghép đôi của tập 8. Theo đó, có 3 cặp ghép đôi thành công gồm Hyun Jae - Joo Young, Mina Sue - Seung Il, Hee Sun - Su Been. Đồn đoán này được xem là có cơ sở, khá hợp lý với diễn biến của show.

Seung Il chọn Mina Sue lên Đảo Thiên Đường để thỏa mãn sự tò mò, như đã chia sẻ với Min Gee từ trước. Buổi hẹn hò riêng này không chỉ là phép thử cho tình cảm của Seung Il mà còn là cơ hội để Mina Sue xoay chuyển tình thế.

Hyun Jae hết lòng theo đuổi Joo Young từ ngày đầu đặt chân lên Đảo Địa Ngục. Sau những lần chứng minh tình cảm, phía Joo Young có dấu hiệu rung động. Buổi hẹn hò riêng đầu tiên của "cặp chíp bông" trên Đảo Thiên Đường được cho là sẽ củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai. Khán giả cũng mong chờ danh tính Hyun Jae được tiết lộ.

Trước tin đồn Park Hee Sun lần đầu được đi Đảo Thiên Đường, người xem vui mừng nhưng đồng thời cũng lo lắng cho mối quan hệ mới chớm nở với Su Been. Nam người mẫu trước đó hòa giải căng thẳng cùng Mina Sue xong có thái độ thờ ơ với Hee Sun tại thử thách thể lực. Fan lo sợ rằng nàng hậu chỉ là một lựa chọn mang tính "phương án dự phòng" của "bản sao" Song Joong Ki.

Từ thông tin spoil, netizen bàn tán xôn xao về lựa chọn ghép đôi của Kim Go Eun. Tập trước, cô là người chơi nữ được theo đuổi bởi tận 3 mỹ nam: Hyeon Woo, Sung Min và catfish I Geon. Theo đó, khả năng Go Eun phải ở lại Đảo Địa Ngục vì ghép "lệch" đôi là khó có thể xảy ra.

Các phỏng đoán nói rằng có nhiều hơn 3 cặp đôi tới Đảo Thiên Đường trong tập 8 và sẽ được chia ra làm 2 chuyến máy bay đến đảo. Với một bãi đáp trực thăng nhộn nhịp như trong ảnh, khả năng cao Go Eun và người đồng hành của mình sẽ xuất hiện trong một khung hình khác hoặc ở một khung giờ ghi hình khác.