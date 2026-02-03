Lola Young - "Lính mới" gây sốc khi “vượt mặt” Lady Gaga, Sabrina Carpenter

HHTO - Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký và những bản hit phủ sóng toàn cầu để giành giải Grammys, Lola Young đã chứng minh rằng: Một giọng ca mộc mạc và cảm xúc chân thật vẫn có thể tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Grammys 2026 vừa chứng kiến một trong những bất ngờ lớn nhất khi cái tên Lola Young được xướng lên cho giải thưởng Best Pop Solo Performance (tạm dịch: Trình diễn đơn ca nhạc Pop xuất sắc nhất). Việc cô gái trẻ tuổi đến từ London giành chiến thắng với ca khúc Messy đã khiến không ít khán giả phải ngỡ ngàng khi đối thủ của Lola là những "quái vật làng nhạc", từ Lady Gaga, Justin Bieber đến những cái tên đang lên như Sabrina Carpenter và Chappell Roan.

Danh sách đề cử bao gồm những cái tên hàng đầu trong làng nhạc thế giới.

Lola Young là nghệ sĩ người Anh sở hữu những bản thu mang màu sắc Soul, Alternative Pop và R&B đương đại. Thay vì theo đuổi cấu trúc Pop quen thuộc, âm nhạc của Lola được xây dựng quanh cảm xúc và trạng thái tinh thần, nơi giọng hát đóng vai trò trung tâm trong việc truyền tải sự mệt mỏi, hoang mang và những khoảng trống cảm xúc của người trẻ.

Cách tiếp cận này định hình Lola như một nghệ sĩ kể chuyện bằng âm nhạc, ưu tiên trải nghiệm cảm xúc hơn là phô diễn kỹ thuật.

Messy - ca khúc mang về cho cô chiếc kèn vàng Grammys là ví dụ tiêu biểu cho hướng đi đó. Bài hát được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ lối viết ca từ mang tính tự sự và tiết chế, không cố gắng đẩy cảm xúc lên cao trào hay đóng khung thông điệp. Việc giữ cảm xúc ở trạng thái mở, kết hợp với cấu trúc bài hát phi truyền thống đã giúp Messy nổi bật như một bản Pop đặt trọng tâm vào khả năng truyền tải cảm xúc, thay vì chạy theo công thức tạo hit phổ biến.

Messy không chạy theo công thức hit quen thuộc mà có chút "lộn xộn" nhưng đầy cảm xúc.

Chất giọng của Lola Young cũng là yếu tố then chốt làm nên sự khác biệt: Trầm, dày và có độ khàn tự nhiên. Trong một hạng mục đề cao khả năng truyền tải cảm xúc của giọng hát như Best Pop Solo Performance, Lola đã vượt qua những đối thủ nặng ký không bằng sức mạnh truyền thông, mà bằng chính sự chân thật trong từng lời ca.

Lola được nhiều người cho rằng cô có hình ảnh đầy cá tính những cũng rất gần gũi.

Sau Grammys 2026, Lola Young không còn chỉ được xem là một gương mặt triển vọng của làn sóng Alternative Pop Anh quốc. Cô bước sang một chặng đường mới, nơi sự chú ý xoay quanh cách cô tiếp tục hoàn thiện ngôn ngữ âm nhạc và giữ được dấu ấn cá nhân trong bối cảnh nhạc Pop toàn cầu. Chiến thắng này cho thấy sự công nhận không nhất thiết đến từ một hình ảnh hoàn hảo, mà có thể bắt nguồn từ những góc cạnh chưa trọn vẹn, nơi cảm xúc được thể hiện một cách trực diện và chân thực.