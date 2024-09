Mưa kéo dài ở miền Bắc có phải tàn dư của bão Yagi không, bao giờ mới giảm?

HHT - Bão Yagi đã suy yếu rồi tan dần nhưng miền Bắc nước ta vẫn đang có mưa diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to. Vậy đợt mưa này có phải do ảnh hưởng của bão Yagi không, và nếu phải, tại sao bão tan rồi vẫn còn mưa nhiều như vậy?