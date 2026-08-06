Mùa nghịch hành vừa tan: Thông điệp vũ trụ nào đang chờ đón 12 chòm sao?

HHTO - Sau những ngày "bật chế độ sinh tồn" vì tin nhắn gửi nhầm và đồ công nghệ dở chứng, hãy mở ngay bức thư vũ trụ để kích hoạt năng lượng hậu Thủy Tinh nghịch hành.

Nhóm Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã): Thời điểm để bứt phá

Khi hành tinh truyền thông đi thẳng trở lại, ngọn lửa đam mê bên trong bạn cũng được thắp sáng rực rỡ:

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Đã đến lúc đưa các kế hoạch hoãn lại vào thực thi. Năng lượng quyết đoán trở lại giúp bạn làm chủ mọi cuộc chơi.

Đã đến lúc đưa các kế hoạch hoãn lại vào thực thi. Năng lượng quyết đoán trở lại giúp bạn làm chủ mọi cuộc chơi. Sư Tử (23/7 - 22/8): Sự hiểu lầm vô căn cứ trước đó tự động tan biến. Tự tin bước lên "sân khấu" của riêng mình vì hào quang đã về lại tay bạn.

Sự hiểu lầm vô căn cứ trước đó tự động tan biến. Tự tin bước lên "sân khấu" của riêng mình vì hào quang đã về lại tay bạn. Nhân Mã (22/11 - 21/12): Những chuyến đi bị trì hoãn hay ý tưởng du học, học thêm kỹ năng mới sẽ được "bật đèn xanh" suôn sẻ.

Nhóm Đất (Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết): Lấy lại cân bằng

Sự hỗn loạn trôi qua trả lại cho nhóm Đất một không gian tĩnh lặng để gặt hái thành quả:

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Ví tiền và các khoản đầu tư - tiết kiệm của bạn đi vào quỹ đạo ổn định. Mọi khúc mắc về tiền bạc đều được giải quyết gọn gàng.

Ví tiền và các khoản đầu tư - tiết kiệm của bạn đi vào quỹ đạo ổn định. Mọi khúc mắc về tiền bạc đều được giải quyết gọn gàng. Xử Nữ (23/8 - 22/9): Chòm sao chịu ảnh hưởng nhất mùa nghịch hành nay đã có thể mỉm cười. Sự minh mẫn trở lại giúp bạn dọn dẹp sạch sẽ cả căn phòng lẫn tâm trí.

Chòm sao chịu ảnh hưởng nhất mùa nghịch hành nay đã có thể mỉm cười. Sự minh mẫn trở lại giúp bạn dọn dẹp sạch sẽ cả căn phòng lẫn tâm trí. Ma Kết (22/12 - 19/1): Deadline không còn là nỗi sợ. Những chiến lược học tập, làm việc dài hạn của bạn bắt đầu sinh ra kết quả vượt mong đợi.

Nhóm Khí (Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình): Xóa tan sương mù

Nhóm Khí là những người cảm nhận rõ nhất sự êm xuôi trong giao tiếp sau khi bão tan:

Song Tử (21/5 - 21/6): Từng chịu nhiều hoài nghi trong giai đoạn nghịch hành, giờ đây bản lĩnh, sự sắc bén của bạn đã tái xuất. Mỗi lời nói đưa ra đều mang sức nặng và sức ảnh hưởng đối với người nghe.

Từng chịu nhiều hoài nghi trong giai đoạn nghịch hành, giờ đây bản lĩnh, sự sắc bén của bạn đã tái xuất. Mỗi lời nói đưa ra đều mang sức nặng và sức ảnh hưởng đối với người nghe. Thiên Bình (23/9 - 22/10): Các mối quan hệ trập trùng sóng gió sẽ tự tìm lại điểm cân bằng. Đây là thời điểm lý tưởng để chữa lành các vết đứt gãy tình cảm.

Các mối quan hệ trập trùng sóng gió sẽ tự tìm lại điểm cân bằng. Đây là thời điểm lý tưởng để chữa lành các vết đứt gãy tình cảm. Bảo Bình (20/1 - 18/2): Những ý tưởng "từ trên trời rơi xuống" của bạn nay đã có thể hạ cánh an toàn và được mọi người đón nhận nhiệt tình.

Nhóm Nước (Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư): Buông bỏ quá khứ

Sóng gió đi qua nhường chỗ cho dòng nước mát lành tưới tắm tâm hồn nhóm Nước:

Cự Giải (22/6 - 22/7): Chấp niệm về chuyện cũ, người cũ chính thức khép lại. Bạn nhẹ nhõm mở lòng đón nhận những nguồn năng lượng tích cực mới.

Chấp niệm về chuyện cũ, người cũ chính thức khép lại. Bạn nhẹ nhõm mở lòng đón nhận những nguồn năng lượng tích cực mới. Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Trực giác của bạn đạt độ nhạy bén tối đa. Bạn dễ dàng nhìn thấu ai chân thành và ai chỉ đang "diễn" trước mặt mình.

Trực giác của bạn đạt độ nhạy bén tối đa. Bạn dễ dàng nhìn thấu ai chân thành và ai chỉ đang "diễn" trước mặt mình. Song Ngư (19/2 - 20/3): Những giấc mơ bay bổng nay được tiếp thêm nhiên liệu để hóa thành hành động thực tế. Đừng ngại bắt tay vào làm ngay nhé.

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