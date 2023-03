Mỹ nam “đổ bộ” phim Hàn tháng 4: Joo Won đi ăn trộm, “Chim thủy tổ” Ahn Hyo Seop làm bác sĩ

HHT - Phim Hàn tháng 4 đánh dấu sự trở lại của các mỹ nam: Jang Geun Suk gai góc bụi bặm, Joo Won ban ngày làm văn phòng - ban đêm đi ăn trộm, Lee Do Hyun mất trí nhớ… Và chắc chắn không thể thiếu “Chim thủy tổ” Ahn Hyo Seop trở lại làm bác sĩ.

Decoy 2 (7/4)

Decoy là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Jang Geun Suk sau 5 năm vắng bóng. Phần 1 của Decoy đã lên sóng vào tháng 1/2023, phần 2 lên sóng vào tháng 4 này, tiếp nối những gì đã diễn ra ở phần 1.

Decoy thuộc chủ đề kinh dị tội phạm, được đạo diễn bởi người đã làm ra nhiều tác phẩm có màu sắc tương tự thành công như Voice, The Guest, Money Heist (bản Hàn)… Nội dung kể về một tên tội phạm sau khi lừa đảo 5 nghìn tỷ won thì qua đời. Nhưng một cựu luật sư đổi nghề thành thám tử lại nhận thấy đằng sau đó còn ẩn chứa nhiều bí mật, và anh ta lên đường giải mã chúng.

Decoy đánh dấu sự lột xác của Jang Geun Suk khi mỹ nam You’re Beautiful trút bỏ hình ảnh điển trai, sáng sủa thường thấy để trở nên bụi bặm, gai góc hơn.

Bora! Deborah (12/4)

Tháng 4 chào đón sự trở lại của “mỹ nhân không tuổi” Yoo In Na với bộ phim tình cảm lãng mạn có tên Bora! Deborah. Nhiều fan trông đợi bộ phim này bởi đã 3 năm rồi, Yoo In Na mới đảm nhận vai nữ chính.

Trong Bora! Deborah, Yoo In Na vào vai một tiểu thuyết gia thành công với các tác phẩm bán chạy và là một người nổi tiếng trong việc đưa ra các lời khuyên về hẹn hò. Thế nhưng, ở đời thật, cô lại có một đời sống tình cảm “bất ổn” khi thường thất bại trong hẹn hò và không đủ tỉnh táo trong tình yêu.

Stealer: The Treasure Keeper (12/4)

Bộ phim truyền hình gần nhất Joo Won thủ vai chính là Alice, cũng đã là 3 năm trước. Chính vì thế, sự trở lại của “ông hoàng rating” rất được ngóng đợi!

Stealer: The Treasure Keeper kể câu chuyện về anh chàng Hwang Dae Myung, ban ngày là nhân viên mẫn cán tại Phòng điều tra đặc biệt của Cục quản lý di sản văn hóa, nhưng ban đêm lại hóa thành siêu trộm các tài sản văn hóa - có mật danh là Skunk. Anh cùng với một nhóm gọi là Karma đi trộm và trừng trị những kẻ chiếm dụng tài sản văn hóa mà không bị pháp luật phát hiện.

Dự đoán Stealer: The Treasure Keeper sẽ “bùng nổ” trong tháng 4, mang lại những giây phút hồi hộp thót tim, nhưng cũng không kém phần hài hước.

Queenmaker (14/4)

Nhân vật chính của Queenmaker là hai người phụ nữ, từng có cuộc sống và quan điểm khác nhau, nhưng cuối cùng đã bắt tay nhau với mong muốn tạo ra một thế giới công bằng và trung thực.

Hwang Do Hee (Kim Hee Ae) là tổng giám đốc kế hoạch chiến lược của tập đoàn Eunsung, còn Oh Kyung Sook (Moon So Ri) là một luật sư nhân quyền thường chống lại tập đoàn Eunsung. Khi Oh Kyung Sook tham gia chiến dịch bầu cử, Hwang Do Hee đã ra tay hỗ trợ giúp cô trở thành thị trưởng Seoul.

Nội dung khá nặng nề và phức tạp, Queenmaker sẽ là một bộ phim “cân não” cho những khán giả thích thử thách. Diễn xuất của hai diễn viên gạo cội là điểm thu hút lớn nhất của phim trước khi lên sóng.

Family (17/4)

Jang Hyuk và Jang Na Ra có lẽ là cặp đôi diễn viên Hàn Quốc có nhiều “duyên nợ” với nhau trên màn ảnh. Nếu tính cả Family sẽ lên sóng trong tháng 4 thì cả hai đã đóng cặp với nhau bốn bộ phim.

Trong Family, Jang Hyuk đảm nhận vai một người đàn ông có hai cuộc đời. Trong mắt cộng đồng, anh là chồng của một người vợ xinh đẹp và là nhân viên công ty thương mại, nhưng thực ra anh còn có một thân phận bí mật khác là đặc vụ của NIS. Còn Jang Na Ra, trông có vẻ là một người nội trợ bình thường và đáng yêu, nhưng thật ra cô cũng đang cất giấu một bí mật.

Ngọt ngào và hài hước, Family sẽ là một bộ phim hoàn hảo mang lại cho khán giả những giây phút thư giãn.

The Good Bad Mother (26/4)

Tạm biệt “chị đẹp” Song Hye Kyo và The Glory, Lee Do Hyun bước sang tháng 4 với một phim mới và một nhân vật mới đầy tính thử thách.

The Good Bad Mother kể câu chuyện về Young Soon (Ra Mi Ran), một người mẹ đơn thân góa chồng, đã nuôi con lớn khôn lớn với tình yêu thương và phương pháp có phần khắc nghiệt. Chính điều này đã khiến cho mối quan hệ mẹ con rạn nứt dần khi người con trai Kang Ho (Lee Do Hyun) trưởng thành. Một ngày, Kang Ho gặp tai nạn mất trí nhớ và trở thành một đứa trẻ. Sự cố này đã mang lại cho hai mẹ con cơ hội “làm lại từ đầu”.

The Good Bad Mother dự kiến sẽ là tựa phim Hàn chữa lành và hàn gắn đáng xem nhất tháng 4 này. Lee Do Hyun tiếp tục thử thách khả năng diễn xuất của mình khi lựa chọn một vai diễn hai chiều, phức tạp, nhiều đoạn phải “diễn tay đôi” với nữ diễn viên đàn chị gạo cội, thực lực.

Dr. Romantic 3 (28/4)

Với sức hút khổng lồ, sự trở lại của Dr. Romantic (Người Thầy Y Đức) có thể dễ dàng làm “lu mờ” các bộ phim khác sắp lên sóng trong tháng 4. Phần 1 phát sóng vào năm 2016, phần 2 vào năm 2020, tất cả đều thành công rực rỡ, vì thế không có lý do gì phần 3 lại bị “ngó lơ”.

Dr. Romantic là bộ phim về đề tài y khoa hay và cảm động, với bối cảnh về một bệnh viện nhỏ ở một vùng hẻo lánh ở Hàn Quốc. Bất chấp những thiếu thốn về vật tư, dụng cụ y tế, nhân sự, thậm chí là cả những âm mưu phá hoại bệnh viện từ bên ngoài, những bác sĩ ở đây vẫn luôn nỗ lực hết mình vì bệnh nhân.

Ba diễn viên chính của Dr. Romantic phần 2 sẽ trở lại với phần 3: Han Suk Kyu vai bác sĩ Kim, “Chim thủy tổ” Ahn Hye Seop vai bác sĩ Seo Woo Jin, Lee Sung Kyung vai bác sĩ Cha Eun Jae. Đông đảo diễn viên phụ quen thuộc và được yêu thích từ các phần phim trước cũng trở lại khiến các fan vô cùng hào hứng.