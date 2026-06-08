Teach You a Lesson: Phản diện ở "map 1" là diễn viên qua đời khi đang bị điều tra

HHTO - Nhiều người tưởng rằng "The Winning Try" là bộ phim cuối cùng ông tham gia. Vì thế, khi thấy nam diễn viên này xuất hiện trong "Teach You a Lesson" (Bài Học Đáng Đời), ai nấy đều bất ngờ.

Song Young Kyu xuất hiện trong tập 1 của "Teach You a Lesson".

​Đó là nam diễn viên gạo cội Song Young Kyu. Ông là cameo (khách mời) và chỉ xuất hiện trong tập đầu tiên của Teach You a Lesson (Bài Học Đáng Đời).

Song Young Kyu vào vai nghị sĩ Ryu Gwang Pil. Con trai ông ta là Ryu Jun Hyeong cầm đầu một nhóm bạo lực học đường ở Trung học Daehan. Dù từng bắt nạt Dae Seok đến mức bạn học này tự tử, cậu ta không phải chịu trách nhiệm nào nhờ quyền thế của bố.

Jun Hyeong tiếp tục bạo lực Gyeong Min và chỉ thực sự nhận được bài học thích đáng khi Na Hwa Jin (Kim Moo Yeol) xuất hiện. Khi thanh tra Hwa Jin đến tận nhà để "dằn mặt" dạy dỗ Jun Hyeong, Nghị sĩ Ryu Gwang Pil đã nổi giận.

Ông đến tận trường để gặp thanh tra, gây áp lực lên hiệu trưởng và thậm chí là Bộ trưởng để buộc Hwa Jin ngừng "trừng phạt" Jun Hyeong. Tuy nhiên, Bộ trưởng đã vạch trần toàn bộ những việc làm bẩn thỉu của Nghị sĩ Ryu Gwang Pil, trực tiếp phá bỏ chỗ dựa của Jun Hyeong. Theo đó cả kẻ bạo lực học đường và người tiếp tay đều bị trừng trị.

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​Song Young Kyu sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc của khán giả Hàn Quốc, "cây đa cây đề" trong giới. Ông đã dành hơn 3 thập kỷ cống hiến cho màn ảnh quê nhà với gia tài hơn 40 tác phẩm từng góp mặt ở cả điện ảnh và truyền hình. Ông thường đảm nhận vai phụ nhưng được xây dựng hay, ấn tượng như Đội trưởng Choi trong Extreme Job, Song Young Sik trong Love Scout...

Cuối tháng 7/2025, truyền thông Hàn đưa tin Song Young Kyu bị cảnh sát điều tra vì lái xe trong tình trạng say xỉn (ngày 19/6). Cảnh sát cho biết ông đã lái xe khoảng 5km ở Yongin với nồng độ cồn trong máu là 0,08% - vượt quá ngưỡng cho phép. Song Young Kyu đã bị thu hồi giấy phép lái xe và điều tra không giam giữ. Theo bản lời khai được công bố vào thời điểm này, Song Young Kyu đã buộc phải tự lái xe về nhà do người lái xe thuê hủy đơn.

Vụ việc xảy ra khi 2 bộ phim ông tham gia chỉ vừa phát sóng là The Defects và The Winning Try. Đoàn phim đã lập tức đưa ra thông báo sẽ biên tập lại các tập chưa chiếu để đảm bảo giảm thời lượng của Song Young Kyu xuống thấp nhất có thể. Nam diễn viên cũng chủ động rút khỏi vở kịch Shakespeare in Love.

Khi cuộc điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận, sáng 4/8/2025, cảnh sát tìm thấy Song Young Kyu đã qua đời trong chiếc ô tô ở khu Youngin. Theo người thân chia sẻ, nam diễn viên đã suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần sau khi vụ việc lái xe lúc say bị truyền thông phanh phui, bản thân phải đối mặt với áp lực kinh tế và chỉ trích của dư luận.

Cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay dấu hiệu hình sự ở hiện trường. Nguyên nhân tử vong cụ thể không được công bố do yêu cầu bảo mật từ người nhà cố diễn viên. Và series gốc của Netflix - Teach You a Lesson lên sóng ngày 5/6/2026 đã trở thành tác phẩm cuối đời mà Song Young Kyu tham gia.