Nam thiếu niên 14 tuổi bỏ độc vào sữa bột khiến cha và bà nội không qua khỏi

HHT - Công an tỉnh Tiền Giang thông tin liên quan đến vụ chết người nghi do bị đầu độc xảy ra tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm có liên quan đến vụ án.

Tối 20/10, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết liên quan đến vụ chết người nghi do bị đầu độc xảy ra tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp P.M.Q. (14 tuổi, ngụ tại huyện Cái Bè) để điều tra vì có liên quan đến vụ việc. Đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã khởi tố vụ án hình sự về tội "giết người". Động thái này được đưa ra sau 5 ngày cơ quan chức năng điều tra cái chết của ông P.V.Y (45 tuổi, cha của Q.) và người mẹ P.T.P, 83 tuổi, sau khi uống sữa bột. Q. cho biết, lên 6 tuổi thì cha và mẹ ly thân, Q. và hai em về ở với ông bà ngoại ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Năm 2021, Q. bỏ học, cùng mẹ làm cho vựa trái cây của dì ruột trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Gần đây, Q. về ngủ ở nhà bà nội và cha tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Thấy cha thường xuyên uống rượu, Q. khuyên ngăn nhưng bị ông chửi bới nên bực tức lên kế hoạch sát hại. Sáng 14/10, Q. đi làm như thường lệ, người nhà phát hiện ông Y. (cha của Q.) tử vong, người nhà cho là do bệnh lý. Tối cùng ngày, khi gia đình đang làm đám tang, con gái bà P. pha 100 ml sữa bột cho mẹ uống. Cụ bà sau đó có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn, khoảng 5 phút sau tử vong. Gia đình cho rằng bà P. chết cũng do bệnh lý nên không trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, rạng sáng 15/10, khi ông P.M.T (55 tuổi, con cụ P.) đến phụ tổ chức đám tang đã pha 150 ml sữa bột để uống, sau đó bị nhức đầu, chóng mặt, ói, được gia đình đưa đi cấp cứu. Sau đó ông T. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng rất nặng: Tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim; thở máy và phải lọc máu hấp phụ. Được biết, bà P. và ông T. uống cùng một hộp sữa (thời điểm này gia đình mới báo chính quyền địa phương). Hiện, ông T. sức khỏe đã ổn định và xuất viện về gia đình. Cơ quan chức năng sau đó khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số hộp sữa còn nguyên nhãn lẫn đã sử dụng cùng ly, chai nước, sau đó gửi mẫu đi phân tích. Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra đã xác định con ruột ông Y. là Q. có liên quan đến vụ việc.