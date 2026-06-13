Nắng nóng ở Hà Nội có thể kéo dài hơn dự kiến, khi nào mới có mưa giải nhiệt?

HHTO - Hà Nội bước vào đợt nắng nóng từ hôm nay, 13/6, và đợt nóng này có thể kéo dài hơn dự báo ban đầu. Khi nào trời mới mưa đáng kể và nhiệt độ giảm rõ rệt?

Tóm tắt nhanh: · Đợt nắng nóng ở Hà Nội có thể kéo dài đến hết ngày 15/6, thay vì chỉ 2 ngày cuối tuần như dự báo ban đầu. · Chiều 13/6 và 14/6, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể lên tới 43 - 44 độ C. · Có thể phải đến đêm 15/6 sang sáng 16/6, Hà Nội mới có mưa đáng kể và nhiệt độ giảm rõ rệt.

Cuối tuần này Hà Nội nắng nóng, nhìn ra ngoài trời là thấy chói chang, những chiếc điều hòa lại phải hoạt động liên tục.

Và đợt nắng nóng này ở Hà Nội có thể dài hơn những dự báo ban đầu.

Nắng nóng có thể kéo dài đến hết ngày 15/6

Nắng nóng bắt đầu một cái là khác ngay: Sáng nay, ở Hà Nội có nắng rực rỡ từ sớm, không như mấy hôm trước buổi sáng còn nhiều mây. Nhiệt độ cảm nhận chiều nay lại lên tới 43 - 44oC.

Chiều mai, 14/6, dự báo nhiệt độ vẫn tương tự hoặc tăng ít.

Một số mô hình dự báo hôm nay cho thấy đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến ngày 15/6, tức là duy trì khoảng 3 ngày. Nếu vậy là lâu hơn so với những dự báo ban đầu rằng nắng nóng chỉ duy trì trong 2 ngày cuối tuần.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 13/6; chiều 14/6 dự báo cũng tương tự. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Khi nào Hà Nội mới có mưa đáng kể?

Trong những ngày nắng nóng, Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa hoặc dông buổi tối, nhưng nếu có thì mưa có thể không nhiều.

Theo các mô hình hiện tại, phải đến đêm 15/6 sang sáng 16/6, ở Hà Nội mới có khả năng mưa nhiều hơn, sau đó nhiệt độ bắt đầu giảm rõ rệt.

Tức là, nếu ngày 15/6 vẫn còn nắng nóng thì dự báo ngày 16/6, nắng nóng sẽ kết thúc.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc vào khoảng đêm 15/6 đến ngày 16/6 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ). Ảnh: Ventusky, GFS.

Còn trước mắt, ngày mai, 14/6, Hà Nội sẽ có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Người dân nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ 10h - 16h nếu có thể và tránh đứng lâu dưới nắng.