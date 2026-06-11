Hà Nội sắp nóng trở lại hơn 40 độ: Đợt nắng nóng này có thể kéo dài mấy ngày?

HHTO - Sau vài ngày dịu mát, Hà Nội sắp nóng trở lại, nhiệt độ cảm nhận lại có thể lên mức 41 - 42 độ C. Nắng nóng lần này có kéo dài nhiều ngày không?

Tóm tắt nhanh: · Hôm nay 11/6, Hà Nội vẫn khá dịu mát, ngày mai nóng rõ hơn. · Trong cuối tuần, nắng nóng trở lại, nhiệt độ cảm nhận có thể khoảng 41 - 42oC. · Đợt nóng nhiều khả năng chỉ kéo dài khoảng 2 ngày.

Hà Nội vẫn còn dịu mát

Hôm nay, 11/6, thời tiết Hà Nội vẫn tương đối mát, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều chỉ khoảng 31 - 32oC.

Với các bạn thí sinh đang thi tốt nghiệp THPT, điều kiện thời tiết thế này là khá dễ chịu, thuận tiện.

Từ ngày mai, cảm giác nóng tăng rõ

Sang ngày 12/6, trời nóng hơn rõ rệt, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều tăng đáng kể, lên mức 37 - 38oC, dù nhiệt độ thực đo có thể chưa tới mức nắng nóng (35oC trở lên).

Các mô hình hiện tại dự báo Hà Nội lại có nắng nóng từ ngày 13/6, nhiệt độ cảm nhận cao nhất có thể lên mức 41 - 42oC. Dù như vậy cũng rất nóng, nhưng vẫn là đỡ hơn một vài đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa Hè năm nay.

Dự báo cuối tuần này, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lại lên mức 41 - 42oC. Ảnh: Ventusky, ICON.

Đợt nóng có thể chỉ kéo dài khoảng 2 ngày

Điểm tương đối “nhẹ nhàng” là đợt nắng nóng sắp tới dự báo không kéo dài. Phần lớn các mô hình hiện dự báo Hà Nội chỉ nắng nóng trong 2 ngày cuối tuần, sau đó dịu đi. Nhưng vẫn có một số ít mô hình cho rằng nóng có thể kéo dài sau ngày 14/6 - khả năng này thấp hơn.

Như vậy, từ ngày mai, người dân ra ngoài lại nên có đồ che chắn nắng, nhất là vào buổi trưa và chiều, nên uống nhiều nước và tránh ở lâu dưới nắng nếu có thể.

Đồng thời, hy vọng là đợt nóng này chỉ “ghé qua” 2 ngày rồi tạm nghỉ trước khi nóng tiếp.