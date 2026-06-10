Nếu đã ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, có nên đóng thêm tiền để “thoát” không?

HHTO - Khi đã ký hợp đồng kỳ nghỉ, người mua có thể tiếp tục được (hoặc “bị”) yêu cầu đóng thêm tiền nếu muốn chuyển nhượng hoặc “thoát” hợp đồng. Đây là điểm cần đặc biệt cẩn trọng.

Tóm tắt nhanh: · Không nên vội đóng thêm tiền để “thoát” hợp đồng kỳ nghỉ. · Tâm lý sợ mất tiền đã đóng có thể khiến người mua dễ tiếp tục nộp tiền, nhưng đây là điểm cần đặc biệt cảnh giác. · Nên lưu toàn bộ hợp đồng, biên lai, tin nhắn, ghi âm rồi bàn bạc với gia đình, trao đổi với luật sư hoặc cơ quan bảo vệ người tiêu dùng.

Những vấn đề xung quanh “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” vẫn đang rất được quan tâm, bởi nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn, muốn “thoát hợp đồng” nhưng chưa thể, mà còn có nguy cơ tốn tiền nữa.

Đã ký rồi, có nên đóng thêm tiền để “thoát”?

Với những người đã ký “hợp đồng kỳ nghỉ” và đã nộp số tiền lớn, thì câu hỏi thực tế nhất là: Có nên đóng thêm tiền để được chuyển nhượng hoặc “thoát” hợp đồng không?

Câu trả lời ngắn gọn là không nên vội đóng thêm tiền, kể cả khi lời đề nghị nộp thêm đó đi kèm lời hứa sẽ giúp chuyển nhượng, hoàn tiền hoặc xử lý để chấm dứt hợp đồng nhanh.

Hợp đồng kỳ nghỉ, hay timeshare, thường là việc trả tiền để có quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong một số ngày nhất định mỗi năm theo điều kiện ghi trong hợp đồng, có thể kéo dài nhiều năm.

Hình ảnh từ series phim tài liệu "VTV Đặc biệt: Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: VTV.

Vì sao khoản tiền “thoát hợp đồng” có thể là rủi ro mới?

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), về việc chuyển nhượng/ bán lại hợp đồng, thì “hợp đồng kỳ nghỉ rất khó bán và chỉ có kẻ lừa đảo mới nói với bạn rằng họ đã có người mua hoặc có thể tìm được người mua nhanh chóng”; và “chỉ có kẻ lừa đảo mới đòi thu phí trước khi giúp bạn bán được hợp đồng kỳ nghỉ của bạn”.

Còn theo Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Hiệp hội Tổng Chưởng lý Quốc gia Mỹ (NAAG), đã có nhiều sự việc gian lận nhằm vào những người cao tuổi sở hữu các hợp đồng kỳ nghỉ.

Trong đó, một kiểu phổ biến là “hỗ trợ chấm dứt hợp đồng”. Đó là cách mà các nhân viên kinh doanh hoặc công ty nào đó hứa hẹn giúp khách hàng “thoát hợp đồng”. Họ yêu cầu khách hàng nộp nhiều khoản phí nhưng trong nhiều trường hợp thì không giúp gì cả, cho đến khi khách hàng hết tiền để nộp.

Một hình ảnh trong phim tài liệu của VTV. Ảnh: VTV.

FBI cảnh báo, còn có trường hợp có kẻ giả vờ là người muốn mua lại hợp đồng kỳ nghỉ và liên lạc với người cao tuổi đang sở hữu hợp đồng, nói rằng mình muốn mua với giá cao. Nếu người sở hữu hợp đồng sau đó nộp phí cho nhân viên nào đó để được bán lại hợp đồng và mãi vẫn chưa bán lại được, thì lại có kẻ khác (cùng một nhóm) liên lạc, nói rằng mình ở công ty luật và có thể giúp lấy lại tiền, thế là nạn nhân tiếp tục chuyển tiền…

Tức là, trong một số trường hợp, người cao tuổi có thể phải nộp rất nhiều khoản tiền lớn: Tiền mua dịch vụ nghỉ dưỡng, phí định kỳ/ phí duy trì theo hợp đồng; rồi nếu muốn bán lại hoặc thoát hợp đồng thì lại có thể bị yêu cầu nộp thêm nhiều loại phí; sau đó, nếu muốn lấy lại những khoản đã mất, họ có nguy cơ tiếp tục bị yêu cầu chuyển tiền.

Hình ảnh cảnh báo của FTC: "Hợp đồng kỳ nghỉ rất khó bán". Ảnh: FTC.

Người đã ký hợp đồng kỳ nghỉ nên làm thế nào?

Nếu đã ký hợp đồng kỳ nghỉ, trước khi đóng thêm bất kỳ khoản nào, người mua nên dừng lại để đọc kỹ hợp đồng, nhờ người nhà xem cùng, kiểm tra kỹ điều khoản hủy/ chuyển nhượng; giữ toàn bộ giấy tờ, tin nhắn, ghi âm nếu có, và hỏi luật sư hoặc cơ quan bảo vệ người tiêu dùng.

Tuy nhiên, “không vội đóng thêm tiền để thoát hợp đồng” không có nghĩa là tự ý ngừng đóng tất cả các khoản phí được quy định trong hợp đồng mà chưa được tư vấn pháp lý, vì nếu vậy là người mua có thể vi phạm hợp đồng và gây thêm bất lợi cho mình.

Trong nhiều trường hợp, những khoản tiền phải nộp tiếp không phải “lối thoát”, mà có thể là tầng rủi ro tiếp theo. Vì vậy, người đã sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ cần hết sức cẩn thận, luôn nên bàn bạc với gia đình.