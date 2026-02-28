Netizen Hàn Quốc trầm trồ trước các poster phim Ghibli quá “nghệ” ở Trung Quốc

HHTO - Những tấm poster phim hoạt hình của Studio Ghibli khi phát hành ở thị trường Trung Quốc đã khiến netizen Hàn Quốc phải trầm trồ bởi quá ấn tượng, quá “nghệ”.

Trên một diễn đàn ở Hàn Quốc, netizen xứ Kim chi đã trầm trồ dành nhiều lời khen ngợi cho những tấm poster phim của Studio Ghibli khi các phim này được phát hành ở thị trường Trung Quốc.

My Neighbor Totoro.

Được biết, vào năm 2018, My Neighbor Totoro công chiếu ở Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên phim gặp gỡ khán giả xứ Trung một cách chính thức sau 30 năm kể từ thời điểm phim ra mắt. My Neighbor Totoro cũng là phim đầu tiên của Studio Ghibli phát hành ở thị trường này.

Sang năm 2019, Spirited Away “nối gót”, chính thức ra mắt khán giả xứ Trung sau 18 năm kể từ lúc công chiếu lần đầu. Để đánh dấu sự kiện này, một loạt poster phim đã được thiết kế đặc biệt như lời tri ân.

My Neighbor Totoro.

Trong poster My Neighbor Totoro ở Trung Quốc, hai chị em Satsuki và Mei - hai nhân vật chính của phim - được nhìn thấy đang đi qua một cánh đồng cỏ cao. Với góc nhìn từ trên cao, hai chị em trông bé nhỏ, dường như vẫn còn non nớt, nhưng khung cảnh xung quanh cũng cho thấy có cả một thế giới rộng lớn và tuyệt vời đang chờ đợi ở phía trước.

Một điều thú vị là nếu nhìn kỹ hơn nữa, sẽ thấy trên “đồng cỏ” có những vệt xám, tựa như bóng của những đám mây in xuống. Các fan cứng của My Neighbor Totoro sẽ sung sướng reo lên rằng chúng chính là những túm lông màu xám trên chiếc bụng tròn vô cùng dễ thương của Totoro.

Spirited Away.

Một trong những tấm poster ấn tượng nhất của Spirited Away ở Trung Quốc là có cả Chihiro và Sen - một bản ngã khác của Chihiro ở vùng đất linh hồn, cùng những nhân vật khác trong phim cũng xuất hiện. Trong poster, Sen cùng các nhân vật ở vùng đất linh hồn xuất hiện trên tường, còn Chihiro lại ở trong phòng.

Tấm poster này được khen ngợi rất nhiều bởi sự chi tiết cũng như tinh tế của nó. Trong poster có cả “Sen” và “Chihiro”, giống với tên gốc của phim là Sen to Chihiro no Kamikakushi (tạm dịch là Sen và Chihiro ở Vùng Đất Linh Hồn). Trong poster, “Sen” ở trên tường cùng các nhân vật khác, còn “Chihiro” ở trong phòng như muốn thể hiện có hai thế giới khác biệt. Các nhân vật trên tường nhìn xuống Chihiro, còn Chihiro bé nhỏ dường như đang cố gắng để giữ vững chính mình, cũng như tìm cách giải cứu bố mẹ đã bị biến thành heo.

Spirited Away.

Một tấm poster khác của Spirited Away ở Trung Quốc cũng được khen là quá “nghệ” là tấm poster lấy góc nhìn trên cao, cho thấy Chihiro tay cầm giày, đang chạy dọc theo đường ray xe lửa ngập nước. Sao trời in bóng xuống làn nước, ánh đèn từ cây đàn biết nhảy đang soi lối cho Chihiro cũng đang toả ra xung quanh, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.

Sau lưng Chihiro, bóng của Vô Diện ẩn mình trong nước. Nhìn kỹ hơn nữa, có thể thấy bóng của Haku trong hình dạng rồng đang uốn lượn, thấp thoáng trong làn nước, dẫn đường và bảo vệ Chihiro.

Howl's Moving Castle.

Howl's Moving Castle.

Sau My Neighbor Totoro và Spirited Away, nhiều phim hoạt hình khác của Studio Ghibli cũng lần lượt được phát hành ở Trung Quốc như Laputa: Castle In The Sky, Princess Mononoke, Ponyo, Howl’s Moving Castle, The Boy And The Heron. Các phim này cũng có những poster được thiết kế riêng ở thị trường xứ Trung.

Spirited Away.

Spirited Away.

Laputa: Castle In The Sky.

Princess Mononoke.

Ponyo.

Ponyo.

Ponyo.

Ponyo.

Ponyo.

The Boy And The Heron.

Một số bình luận của netizen Hàn Quốc:

“Wow, chất lượng của những tấm poster này điên đảo quá đi!”

“Tấm poster Spirited Away mà có Chihiro chạy trên đường ray đẹp ghê.”

“Poster ở Trung Quốc đẹp hơn hẳn.”

“Wow, cách họ thiết kế poster Howl’s Moving Castle “nghệ” quá trời!”

“Bạn có thể cảm nhận được ngụ ý “con người trong tự nhiên” từ các poster của Trung Quốc.”

“Bằng cách nào đó bạn thực sự cảm nhận được sự rộng lớn và sắc thái của bối cảnh trong các poster ở Trung Quốc.”

“Poster phiên bản Trung Quốc đẹp thiệt.”

“Mỗi phiên bản đều có nét đẹp riêng, nhưng tôi thích bản gốc hơn.”

“Các poster gốc khiến bạn tò mò về cốt truyện vì chúng không tiết lộ gì mà chỉ tập trung vào các nhân vật chính, trong khi các poster ở Trung Quốc lại kết hợp cả bối cảnh và nhân vật. Họ thực sự biết cách sử dụng khoảng trống và tiêu đề một cách hài hòa.”

"Nhưng lúc đi xem thì xem phim hay xem poster?"