Ngoài tên bài "GO", BLACKPINK còn điểm chung khác với màn ra mắt của CORTIS

HHTO - Bài hát chủ đề của BLACKPINK trong đợt tái xuất này là "GO", trùng với bản hit ra mắt của CORTIS. Nhưng đó chưa phải là điểm chung duy nhất.

Nếu CORTIS thêm dấu chấm than (!) vào sau GO, thì BLACKPINK không có. K-Pop cũng không hiếm trường hợp trùng tên bài hát nhưng điểm giống nhau vô tình giữa nhóm nữ hàng đầu và hiện tượng dẫn đầu thế hệ mới vẫn làm dân mạng thích thú. Cả hai còn có điểm chung khác - đó là tạo hình cùng có sự nhúng tay của stylist Jang Heejun.



Jang Heejun chính là người đặt hàng Limfeng thiết kế trang phục MV GO cho BLACKPINK.

Trong những sản phẩm trước, người đứng sau "chỉnh trang" cho BLACKPINK là Park Min Hee. Nhưng lần này, theo credit từ các thương hiệu, stylist Jang Heejun là người phụ trách tạo hình cho ảnh concept, poster đến MV, phủ lên 4 cô gái phong cách avant-garde táo bạo, lập dị mang hơi hướng tương lai.

Với CORTIS, Jang Heejun chỉ đồng phụ trách tạo hình MV FaSHioN bên cạnh nhà tạo mẫu ACTOY - người góp mặt gần như xuyên suốt trong các sản phẩm ra mắt của nhóm. Stylist Jang cũng là người đảm nhận tạo hình cho IVE trong MV BANG BANG và loạt concept ấn tượng của XG với HOWLING.

Trở lại với màn comeback của BLACKPINK, nhóm phát hành album DEADLINE cùng MV bài hát chủ đề GO vào 12h trưa 27/2 (theo giờ Việt Nam). Bên cạnh giọng ca chính của Coldplay - Chris Martin, cả bốn cô gái đều tham gia vào quá trình viết lời, sáng tác. Đây cũng là bài hát đầu tiên và là lần đầu tiên toàn bộ thành viên của BLACKPINK có tên trong credit một ca khúc. MV GO sẽ được trình chiếu trong 3 khung giờ vào ngày 27/2 tại Shinsegae Square (Hàn Quốc), báo hiệu một đợt trở lại hoành tráng sau 2 năm.