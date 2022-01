Netizen Trung chia phe tranh cãi trước nhận xét của Thành Long về diễn viên trẻ ngày nay

HHT - Trong hai tập mở đầu của "Ghost Doctor", hai nam chính Cha Young Min (Bi Rain) và Go Seung Tak (Kim Bum) đã có màn đụng độ nảy lửa. Khi một bên là bác sĩ thiên tài, nhưng rất cao ngạo mà phải gặp bác sĩ mới vào nghề lại còn là người thừa kế.

HHT - Cùng nên duyên trong bộ phim "Snowdrop", Jisoo (BLACKPINK) và Jung Hae In được một bộ phận khán giả tích cực "đẩy thuyền" vì phản ứng hóa học ngọt ngào trong phim lẫn hậu trường. Mới đây, bức ảnh do nam diễn viên đăng lên trang cá nhân khiến "hội shipper" nghi vấn đây là tín vật định tình của bộ đôi. Tuy nhiên, một số người hâm mộ cho rằng đây chỉ là lời chúc mừng của Jung Hae In gửi đến Jisoo.