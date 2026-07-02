Ngạc nhiên chưa, cư dân mạng xứ Trung khen nức nở một câu thoại ở phim Hàn

Mấy hôm nay, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn thoại trong tập 10 My Royal Nemesis (Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi) với vô vàn lời khen biên kịch viết ra câu thoại rất đơn giản, rất đời nhưng lại quá đỗi sâu sắc, ai xem cũng thấy mình trong đó.

Câu thoại nằm trong cảnh quay bà Nam Ok Soon gọi nam chính Cha Se Gye tới để nhờ vả và tỏ vẻ day dứt bởi trước kia vì bận rộn làm việc nên không chăm sóc cháu gái Seo Ri được tốt. Seo Ri gần như phải tự học cách trưởng thành mà không ai chỉ dạy, khi ấy bà Ok Soon từng rất vui khi có ai đó khen cháu gái mình còn nhỏ đã hiểu chuyện.

Câu thoại đang gây xôn xao MXH Trung Quốc. Nguồn ảnh: Cbiz Hoa Ảnh Lâu

Mãi đến bây giờ, bà Ok Soon mới nhận ra rằng một đứa trẻ quá hiểu chuyện, nghĩa là trong lòng đã chịu quá nhiều tổn thương, khổ đau. Vì thế, bà Ok Soon nhờ Sa Gye đừng để cháu gái mình cô đơn, hãy luôn ở bên quan tâm chăm sóc để Seo Ri không còn chịu đựng mọi thứ một mình.

Seo Ri trải qua nhiều tổn thương thời thơ ấu.

Tưởng như đây là một cảnh phim bình thường, không cao trào cũng không tạo ra bước ngoặt cho phim, chưa kể những đoạn tâm tình như thế này vốn rất quen thuộc trong phim Hàn nhưng lại làm lay động tâm can khán giả. Nhiều khán giả Trung Quốc thừa nhận câu nói của bà Ok Soon đã khơi vào nỗi đau mà họ che giấu bao nhiêu năm.

Đó là nỗi buồn phải lớn lên trong cảnh thiếu sự quan tâm của người lớn, phải trưởng thành trước tuổi, trong khi bạn bè đang chơi đùa vô tư vô lo thì đã phải tự chăm sóc bản thân, tự lo lắng bao nhiêu thứ… Những đứa trẻ ấy chẳng hề muốn trưởng thành sớm, chẳng muốn còn bé đã phải tự lập nhưng người lớn lại xem đây là điều đáng khen.

Câu chuyện của cô làm nhiều người đồng cảm.

Vì thế, tâm sự của bà Ok Soon khiến nhiều người cảm thấy được an ủi chia sẻ, rằng cuối cùng thế hệ trước đã nhận ra sai lầm, rằng đứa trẻ hiểu chuyện thực ra rất đáng thương và sẽ phải dùng cả cuộc đời để chữa lành những nỗi buồn thời thơ ấu.