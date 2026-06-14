Không phải cái tên nổi tiếng nhất của Ghibli nhưng bộ phim này lại đầy dịu dàng

HHTO - Với những khung hình tuyệt đẹp, âm nhạc trong trẻo và câu chuyện ấm áp, Cô bé Ponyo (Ponyo On The Cliff By The Sea) sẽ là trải nghiệm điện ảnh không nên bỏ lỡ trên màn ảnh rộng mùa Hè này.

Một trong những tác phẩm hoạt hình vẽ tay đẹp nhất của Studio Ghibli

Giữa thời đại hoạt hình kỹ thuật số lên ngôi với những khung hình ngày càng chân thực và tinh xảo, tác phẩm Cô Bé Ponyo lại được thực hiện gần như hoàn toàn bằng phương pháp vẽ tay truyền thống với khoảng 170.000 bản vẽ khác nhau.

Từ những biểu cảm hồn nhiên của Ponyo và Sosuke đến các chuyển động nhỏ nhất của nhân vật, mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Dù được tạo hình bằng những đường nét đơn giản hơn so với nhiều nhân vật trước đây của Studio Ghibli, Ponyo và Sosuke vẫn hiện lên vô cùng sinh động, linh hoạt và giàu sức sống.

Toàn bộ hình ảnh được vẽ tay hoàn toàn.

Thế giới đại dương kỳ diệu và sống động

Dưới trí tưởng tượng phong phú của Hayao Miyazaki, đại dương trong Ponyo trở thành một thế giới kỳ diệu đầy màu sắc và sinh động. Những con sóng lớn được nhân cách hóa, chuyển động như những chú cá khổng lồ. Hàng loạt khung hình ngoạn mục như ngôi nhà lênh đênh giữa biển nước, những linh hồn biển xuất hiện trong làn sóng hay cảnh đại dương bao phủ khắp vùng duyên hải đã tạo nên một thế giới cổ tích khiến người xem không ngừng ngỡ ngàng.

Biển cả hiện lên đầy thú vị trong phim.

Bộ phim hoàn hảo dành cho bất kỳ ai đang tìm kiếm cảm giác xoa dịu tâm hồn

Ra mắt vào năm 2008, giữa thời điểm thế giới chìm trong những bất ổn về kinh tế và tương lai, Cô Bé Ponyo biển xuất hiện như một lời nhắn gửi dịu dàng từ Hayao Miyazaki về niềm tin và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Khác với nhiều tác phẩm được xây dựng từ góc nhìn của người trưởng thành, Ponyo nhìn thế giới qua đôi mắt của một cậu bé năm tuổi. Vì thế, ngay cả những biến cố lớn cũng trở nên nhẹ nhàng và hồn nhiên hơn. Những con sóng dữ hóa thành đàn "thủy ngư" khổng lồ tung tăng trên mặt biển, còn thị trấn ngập nước hiện lên không mang cảm giác bi kịch mà như một thế giới kỳ diệu dưới làn nước trong vắt, khơi gợi niềm háo hức, tò mò về một thế giới phi thường của trẻ thơ.

Lại thêm một tác phẩm Ghibli mang tính chữa lành.

Tựa như một cơn mưa mùa hè dịu mát, Cô Bé Ponyo mang đến cho khán giả một hành trình nhẹ nhàng nhưng đong đầy cảm xúc. Sau gần hai thập kỷ, đây vẫn là một trong những tác phẩm "chữa lành" nhất của Studio Ghibli, dành cho bất kỳ ai muốn tạm gác lại những bộn bề thường nhật để nhìn cuộc sống bằng ánh mắt trong trẻo và lạc quan hơn.