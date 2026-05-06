Ngắm nhan sắc nổi bật của Hoa hậu Hà Trúc Linh tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026

Khi được đặt câu hỏi về nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam ngắn hơn hẳn so với các nàng hậu trước đó, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô không đo nhiệm kỳ của mình bằng con số. Dù chỉ có nhiệm kỳ hơn một năm, Hà Trúc Linh vẫn tự hào vì mình đã có hành trình ý nghĩa, nhiều dấu ấn và tiếp tục trau dồi bản thân để lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.

Do cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra muộn và kéo dài sang năm 2025, nhiệm kỳ của người đẹp rút ngắn còn khoảng một năm ba tháng, ngắn hơn so với các tiền nhiệm. Trúc Linh cho biết cô không nhìn nhận hành trình của mình bằng thời gian: “Dĩ nhiên một năm chắc chắn ngắn hơn hai năm, nhưng với tôi, nhiệm kỳ được đo bằng hành động và những gì mình làm được. Sự tự tin của tôi là kết quả của hành trình học tập và đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam. Với tôi, đó giống như ‘ngôi nhà’ giúp tôi hoàn thiện bản thân. Tôi muốn khán giả thấy mình là người dám thay đổi, luôn mang đến sự mới mẻ. Biết đâu hình ảnh sắp tới của tôi sẽ khiến mọi người bất ngờ."

Trong khoảng thời gian không dài, điều cô trân trọng nhất là những trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành, học cách nhìn lại chính mình và ý thức rõ hơn về trách nhiệm với cộng đồng. Song hành với hoạt động nghệ thuật và xã hội, Hoa hậu Hà Trúc Linh dành sự quan tâm lớn cho việc học. Cô hiện theo đuổi các chương trình học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại trường cũ.

Trước nhiệm kỳ ngắn, Trúc Linh lựa chọn thái độ tích cực. Cô không xem đó là rào cản, mà là động lực để nỗ lực nhiều hơn. Hành trình của một Hoa hậu không kết thúc khi nhiệm kỳ khép lại: “Tôi vẫn tiếp tục con đường của mình. Tôi vẫn là hoa hậu với sứ mệnh lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng”. Trong chặng đường sắp tới, Trúc Linh mong muốn chào đón người kế nhiệm, cùng chung tay lan tỏa những giá trị nhân ái.