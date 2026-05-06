Thiết kế váy bong bóng tại Met Gala 2026 trùng ý tưởng với một NTK người Việt

HHTO - Một trong những mẫu váy gây chú ý nhất tại thảm đỏ Met Gala 2026 là thiết kế váy bong bóng xà phòng ấn tượng, được diện bởi vận động viên người Mỹ gốc Trung Quốc Eileen Gu. Bất ngờ là thiết kế này có ý tưởng khá tương đồng với thiết kế của một NTK người Việt.

Tại thảm đỏ Met Gala 2026 ngày 4/5 (giờ Mỹ), vận động viên người Mỹ gốc Trung Quốc Eileen Gu xuất hiện ấn tượng trong một thiết kế lấy cảm hứng từ bóng bóng xà phòng của nhà mốt Iris Van Herpen. Chiếc váy thậm chí còn thổi ra bong bóng theo mỗi bước di chuyển của Eileen, tạo nên hiệu ứng độc đáo trên thảm đỏ.

Thiết kế có tên Airo, được tạo ra với sự hợp tác cùng @a.a.murakami (một studio nghệ thuật và thiết kế có trụ sở tại London, do hai nghệ sĩ người Nhật là Azusa Murakami và Alexander Groves đồng sáng lập).

Thiết kế này là sự giao thoa giữa kỹ thuật haute couture, công nghệ chuyển động, và chất liệu mong manh, nên chiếc váy chỉ thực sự “đẹp” khi người mặc di chuyển và tương tác với không gian xung quanh.

Các nghệ nhân đã mất nhiều giờ để gắn 15.000 bong bóng trong như thuỷ tinh lên chiếc váy. Ẩn bên trong thiết kế, các vi xử lý điều phối chính xác việc giải phóng khí nén và bong bóng, được lập trình theo một hệ thống kỹ thuật số riêng và có thể tự vận hành.

Bất ngờ là thiết kế này có nhiều nét tương đồng với một thiết kế của NTK Trà Linh - chủ thương hiệu Hacchic Couture. Trang fanpage chính thức của Hacchic Couture đã chia sẻ về sự tương đồng này:

Chúng tôi thực sự rất vui khi thấy một thiết kế tại Met Gala hôm nay có thể nắm bắt được tinh thần của nước, mong manh, rực sáng và chuyển động. Nó ngay lập tức gợi nhớ đến A Drop in the Ocean - Tralinh Winter 2024.

Một sự cộng hưởng đầy tinh tế. Không phải là sự so sánh, mà là điểm giao thoa trong thẩm mỹ, nơi những ý tưởng về nước, chuyển động và ánh sáng tự nhiên hội tụ.

Trong “A Drop in the Ocean”, mỗi chi tiết được hình dung như một giọt nước, nhẹ nhàng, trong suốt và phản chiếu theo cách riêng. Một khoảnh khắc tĩnh lặng… nhưng chứa đựng chiều sâu của cả đại dương bên trong.

Đó là cách thời trang vận động, những nguồn cảm hứng tương tự có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới cùng một lúc, khi những tâm hồn sáng tạo cùng hướng về một vẻ đẹp chung. Và hôm nay, chúng tôi chỉ đơn giản cảm thấy biết ơn… khi thấy một tinh thần quen thuộc đang toả sáng trên sân khấu toàn cầu."