HHTO - Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), Thành Đoàn TP.HCM phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức Ngày hội “Học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh trao niềm tin, gửi kỳ vọng”, thu hút hơn 2.000 đoàn viên, HS-SV tham gia với nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa dành cho cử tri trẻ.

Sáng nay, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, và Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội “Học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh trao niềm tin, gửi kỳ vọng” chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình thu hút hơn 2.000 đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cử tri trẻ về quyền và trách nhiệm công dân trong tham gia bầu cử, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ Thành phố trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị.

Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như tổ chức triển lãm “Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - hiệu triệu ý chí, khát vọng và quyền làm chủ của Nhân dân”; tuyên truyền với chủ đề “Hướng dẫn cử tri trẻ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”; trao tặng 105 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh cần được hỗ trợ; trao tặng 20 tủ thuốc cho các khu phố trên địa bàn phường Vườn Lài; tổ chức cuộc thi Rung Chuông vàng với chủ đề “Tìm hiểu Luật Bầu cử và Luật Tổ chức Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp”.

Bên cạnh đó, ngày hội còn có không gian trao gửi thông điệp “Niềm tin vào đại biểu của Nhân dân”; các gian hàng sách, khu vực trưng bày pano, áp phích tuyên truyền bầu cử, triển lãm tranh cổ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế tuyên truyền. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức gian hàng tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên với chủ đề “Tinh thần tốt, thể lực khỏe, tự tin đi bầu”, góp phần tạo không khí sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa cho cử tri trẻ Thành phố.

Ngày hội không chỉ là hoạt động tuyên truyền sinh động về bầu cử mà còn là dịp để tuổi trẻ Thành phố thể hiện niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng đối với các đại biểu của Nhân dân, góp phần xây dựng một thế hệ cử tri trẻ năng động, trách nhiệm và bản lĩnh.