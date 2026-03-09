Hình ảnh phụ nữ trong quảng cáo: Trước khi "phá cách", hãy tả đúng về phái đẹp

HHTO - Sau vụ việc gây tranh cãi dữ dội của một số nhãn hàng với các sản phẩm hướng đến phái đẹp, nhiều cuộc tranh luận nổ ra về ranh giới của “phá cách” hay “phá phách” trong việc truyền tải thông điệp thông qua chiến dịch truyền thông.

Loạt quảng cáo gây tranh cãi: "Ai duyệt ý tưởng này vậy?"

Những ngày qua, nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều nhãn hàng đã tung ra nhiều nội dung truyền thông bắt mắt, hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải quảng cáo nào cũng nhận về hiệu ứng tích cực.

Một sản phẩm truyền thông kết hợp giữa hãng mỹ phẩm C. và thương hiệu bánh ngọt T. đã thổi bùng làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng. Đoạn clip khiến netizen "ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa" khi chàng trai và cô gái trong video kẻ tung người hứng về "đam mê"… tát và bị ăn tát để cô gái có đôi má ửng hồng. Cuối video, chàng trai còn hỏi cô gái là muốn ăn tát hay ăn bánh và netizen choáng váng khi cô gái trả lời "Cả hai".

Nhiều ý kiến cho rằng đoạn clip này đang cổ xúy cho hành vi tổn thương phụ nữ bằng bạo lực. Bên cạnh đó, một số khác lại nêu quan điểm "nhẹ nhàng" hơn rằng hãng mỹ phẩm có lẽ đang muốn “đu” theo câu nói hot trend “Gia trưởng mới lo được cho em”. Tuy nhiên, vì làm không khéo nên dẫn đến việc thông điệp thay vì hài hước lại trở nên vô cùng phản cảm trong mắt người xem.

TVC bị cho có những phát ngôn cổ xúy bạo lực đang bị chỉ trích dữ dội.

Một thương hiệu phụ kiện thời trang C. khác cũng “nối gót” nhận “gạch đá” của đông đảo netizen khi cho phát hành loạt ấn phẩm cinemagraph dưới dạng video. Nội dung hình ảnh tập trung vào đôi chân phụ nữ mang giày của hãng, kèm hình ảnh một người nam bên cạnh. Đáng nói, góc ảnh "mập mờ", những cử chỉ của các nhân vật trong clip bị cho là phản cảm, lợi dụng hình ảnh người phụ nữ với mục đích "câu view".

Một số hình ảnh "nhức mắt" xuất hiện trên trang chủ của nhãn hàng C.

Sau khi nhận về phản ứng dữ dội, thậm chí có nguy cơ bị tẩy chay, những nhãn hàng trên đã nhanh chóng lên bài xin lỗi. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng chưa cảm thấy thuyết phục và cho rằng một số nhãn hàng đang xin lỗi một cách vòng vo, thiếu thiện chí. Không ít bình luận gay gắt còn bày tỏ rằng các nhãn hàng "chỉ xin lỗi vì bị chỉ trích", chứ nếu "có tâm, có tầm" thì họ đã chẳng duyệt ý tưởng này ngay từ đầu.

Vẫn có những quảng cáo “gây sốt” vì quá dễ thương

Nhân ngày đặc biệt dành cho phụ nữ, nhiều thương hiệu cũng tung ra chiến dịch quảng cáo, bài viết truyền thông tôn vinh hình ảnh người phụ nữ, kèm theo những chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Chuỗi cửa hàng đồ uống K. chọn “phủ hồng” mạng xã hội bằng sắc hoa khi cho ra mắt bộ sưu tập “Bách Hoa”, lấy cảm hứng từ 5 loài hoa đại diện cho 5 phong thái người phụ nữ hiện đại gồm: Hoa hồng, hoa ly, hoa cẩm chướng, hoa cúc họa mi và hoa tulip. Khách hàng khi tới quán sẽ có cơ hội nhận cup holder, quai xách cốc và thiệp hoa xinh xắn với những thông điệp đáng yêu.

Hãng K. thể hiện hình ảnh sắc thái của người phụ nữ thông qua các loài hoa.

Trong khi đó, thương hiệu G. lại chọn một cách tiếp cận khác khi đưa ra thông điệp “nhắc nhở” phái mạnh quan tâm đến những người phụ nữ xung quanh mình. Bằng cách chơi chữ quen thuộc, những bài viết truyền thông này nhận lại nhiều phản ứng thích thú của cư dân mạng.

Thương hiệu mỹ phẩm C. cũng không ngoài cuộc khi đưa hình ảnh người phụ nữ “bình thường mà phi thường” trở thành thông điệp chính của những bộ sản phẩm đặc biệt dành cho dịp lễ 8/3. Bên cạnh đó, hình ảnh trên hộp quà khắc họa ba đại diện cho phụ nữ ba miền của nhãn hàng cũng là điểm nhấn cho sản phẩm lần này.

Những hộp quà tặng nổi bật với sắc hồng và hình ảnh phụ nữ ba miền.

Có thể thấy, rất nhiều khía cạnh của người phụ nữ đã và đang được thể hiện trên truyền thông. Tuy nhiên, dù là với khía cạnh nào thì tất cả phụ nữ đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng và nhìn nhận đúng đắn, thay vì trở thành đối tượng cho các thông điệp "phá cách" không tới nơi tới chốn, không "đẹp" dành cho chính phái đẹp.