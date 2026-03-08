Duyên Quỳnh, Hoa hậu Thanh Thủy lan tỏa năng lượng tích cực tại Chủ Nhật Đỏ 2026

Bên cạnh hàng nghìn sinh viên tham gia hiến máu và cổ vũ cho sự kiện, sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ và Hoa - Á hậu cũng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động tại Chủ Nhật Đỏ 2026.
Tại sự kiện, Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với những biểu cảm tự nhiên khi tham gia hiến máu. Trong lúc quan sát nhân viên y tế thực hiện các bước chuẩn bị, nàng hậu chăm chú theo dõi từng thao tác. Khoảnh khắc Thanh Thủy nở nụ cười "như không cười" khi chờ đến lượt hiến máu khiến nhiều bạn trẻ thích thú.
Trên mạng xã hội, không ít netizen nhận xét những biểu cảm của nàng hậu trông rất đáng yêu và gần gũi. Nhiều ý kiến cho rằng sự thoải mái, tự nhiên này giúp hình ảnh hoạt động hiến máu trở nên gần gũi hơn, đặc biệt với những người lần đầu tham gia.
Ca sĩ Duyên Quỳnh cho biết đây là lần đầu tiên cô tham dự sự kiện Chủ Nhật Đỏ. Khi có mặt tại sự kiện, nữ ca sĩ chia sẻ rằng mình ấn tượng với không khí đông đảo và nguồn năng lượng tích cực từ các bạn trẻ. "Ở đây mình cảm nhận được sự nhiệt huyết và tinh thần lan tỏa yêu thương từ rất nhiều bạn sinh viên", Duyên Quỳnh cho biết.
Giọng ca Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cũng tiết lộ trước đây cô từng muốn tham gia hiến máu nhưng chưa đủ điều kiện về cân nặng nên chưa thể thực hiện. Hiện tại khi sức khỏe đã ổn định hơn, nữ ca sĩ cho biết sẽ đăng ký hiến máu trong thời gian tới.
Trong khi đó, Á hậu Ngọc Thảo cho biết bản thân khá xúc động khi chứng kiến hình ảnh đông đảo sinh viên kiên nhẫn xếp hàng chờ hiến máu. Theo cô, việc nhiều bạn trẻ chủ động tham gia các hoạt động vì cộng đồng cho thấy tinh thần sẻ chia đang ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ.
Những khoảnh khắc giản dị tại Chủ Nhật Đỏ 2026, từ biểu cảm tự nhiên của các nghệ sĩ đến hình ảnh sinh viên hào hứng tham gia hiến máu, đã góp phần tạo nên bầu không khí tích cực và giàu tinh thần cộng đồng trong ngày hội.
Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc. Với thông điệp Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình ra đời nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.